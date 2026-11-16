Páv utekl z domova a zamiloval se do vlastního odrazu. Výlet mu pak pokazilo šest klíšťat

Páv nakonec léčbu zvládl a vrátil se ke své společnici Nyx. Pan Mňau případ hodnotí jako důkaz, že narcismus je nebezpečný hlavně tehdy, když vás při něm mezitím žerou paraziti.
Nejdřív cizí koupelna, potom vlastní obdiv
Hex utekl ze svého domova v oblasti Alexandra Hills u Brisbane a během výpravy skončil v domě cizích lidí. Tam zaujal internet především tím, že se dlouze obdivoval v koupelnovém zrcadle. U páva je to skoro příliš dokonalé na to, aby to nebyl stereotyp napsaný scenáristou, ale realita tentokrát stereotypu ochotně pomohla.
Potom se ale situace začala komplikovat. Po vypuštění do okolní přírody se Hex nepodařilo okamžitě vrátit domů a do hledání se zapojila komunita. Nakonec ho odchytila známá rodiny se zkušenostmi s hospodářskými ptáky.
Šest klíšťat a velmi rychlá cesta na veterinu
Po návratu si majitelé všimli šesti klíšťat. V Austrálii přitom některá klíšťata představují pro zvířata mimořádné riziko kvůli neurotoxinům, které mohou způsobovat paralýzu. Hex zamířil na nepřetržitou veterinární kliniku a dostal sérum běžně používané u psů.
Majitelé se obávali nejhoršího, ale léčba zabrala. Hex se zotavil a vrátil se domů k pávice Nyx. Příběh tak skončil způsobem, který by si páv pravděpodobně sám objednal: dramatický útěk, mediální pozornost, zrcadlo, nemocnice a velký návrat.
Klíštěti je jedno, že jste nádherní
Peří poskytuje ptákům určitou ochranu, ale ne neprůstřelnou. Klíšťata se mohou přichytit na místech s méně hustým opeřením, například kolem hlavy, očí nebo pod křídly. Ptáci navíc mohou parazity přenášet na velké vzdálenosti.
Hex tak připomíná jednoduchou biologickou pravdu, kterou by jeho ocas možná nerad slyšel: vizuální majestát nefunguje jako repelent.
Proč utekl? Tady už jen hádáme
Majitel spekuloval, že Hex mohl během období rozmnožování hledat další samice. Urbanista a ekolog Darryl Jones nabídl střízlivější možnost, že mohl být jednoduše sociálně motivovaný a hledat společnost. Ani jednu verzi ale nemůžeme prohlásit za jistou.
Jisté je, že páv není dekorace připevněná k zahradě. Je to pohyblivý, zvědavý a schopný pták, který pokud dostane příležitost, může svou představu domovského okrsku rozšířit bez konzultace s majitelem.
Redakční verdikt
Hexův výlet je přesně ten druh příběhu, který začíná jako komedie a nenápadně přejde do veterinární reality. Cizí koupelna a zrcadlo jsou vtipné. Šest potenciálně nebezpečných klíšťat už méně.
Naštěstí se vrátil domů živý a zdravý. A pokud z celé věci plyne nějaké ponaučení, pak asi to, že ani mimořádně krásný páv by neměl vyrážet na týdenní sólo expedici bez kontroly parazitů.
Hex je zpátky s Nyx. Zrcadlo mu nikdo nepořídil. Redakce považuje toto rozhodnutí za preventivní.
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Zdroje: The Guardian – Proud as a peacock: bird that broke into Brisbane home reunited with owners [1], img ai generated