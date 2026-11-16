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Páv utekl z domova a zamiloval se do vlastního odrazu. Výlet mu pak pokazilo šest klíšťat

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Australský páv Hex vyrazil na neplánovanou dovolenou, vlezl do cizího domu a v koupelně objevil bytost, která ho okamžitě fascinovala. Byl to on sám v zrcadle. Z celé výpravy se stala místní pátrací akce a po návratu domů ještě veterinární drama: na Hexovi našli šest klíšťat a majitelé se báli, že o něj přijdou.
Páv utekl z domova a zamiloval se do vlastního odrazu. Výlet mu pak pokazilo šest klíšťat

Páv utekl z domova a zamiloval se do vlastního odrazu. Výlet mu pak pokazilo šest klíšťat

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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