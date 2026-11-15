Skvěle uskladněné brambory bez klíčků. Dědův trik se žaludy a kaštany

Podzim je ideálním obdobím pro nákup většího množství brambor. Tedy v případě, že jste si nevypěstovali své vlastní. Tak jako tak je hodně důležitý způsobem jejich skladování. Mnohdy totiž dochází k tomu, že brambory velmi rychle vyklíčí. To je samozřejmě velmi nepříjemné, jelikož ztrácí tolik ceněné vlastnosti, pro které je uchováváme a hodláme konzumovat. V čem je vlastně klíčení brambor špatné a jak bychom je měli skladovat, aby vydržely co nejdéle? Na tyto otázky vám odpovíme v následujících řádcích s tím, že přidáme i dědův trik, který klíčení brambor zamezí.
Klíčení brambor není žádoucím klíčky samotné až tolik nevadí
Tady v případě uskladnění. Pokud chceme brambory pro výsadbu, tak žádoucí do jisté míry je. Klíčky samy o sobě nijak neškodí, jelikož se před konzumací z brambor velmi jednoduchým způsobem ručně odstraní. Konzumovat je nelze, jelikož bychom riskovali minimálně žaludeční potíže.
Mnohem horší je měknutí hlíz a ztráta vlastností
Je to tak. Vlivem vyšších teplot při skladování dochází nejen ke klíčení hlíz, ale také k tomu, že postupně měknou. Tím pádem ztrácí tolik ceněnou konzistenci. Slupka se jakoby scvrkává a brambory se mizerně škrábou.
Tip: Jablko k bramborám? Polovina rad tvrdí, že ano, polovina, že ne. Kdo má pravdu?
Pozor na přemrznutí brambor
V podstatě druhý extrém. Pokud brambory přemrznou, tak se změní jejich chuť na sladkou. Jsou prakticky nekonzumovatelné. Ve sklepě se prostě teplota v žádném případě nesmí dostat pod 0 stupňů Celsia.
Uskladněné brambory: Foto Chat Day
Dědečkův trik s kaštany a žaludy
Vždycky jsem se divil, proč děda k bramborám uskladněných v pytlech dává ještě pár žaludů a kaštanů. Důvody jsou ale vcelku prozaické a jednoduché. Kaštany zpomalují růst klíčků a samotné žaludy dokážou zpomalit proces vysoušení a zavadání brambor. Ty pak vydrží mnohem delší dobu. Teplota při skladování brambor by ale tak jako tak neměla překročit 7 stupňů Celsia.
Naklíčené brambory: Foto Freeimages
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Uskladnění brambor s kaštany a žaludy: Náhledové foto Chat Day
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