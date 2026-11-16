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Američané ji odmítli, přesto dobyla svět. Belgickou FN FAL používalo přes 90 zemí

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Belgická puška FN FAL se stala symbolem západních armád studené války. Proč nakonec opustila střední ráži kvůli USA a jak vznikla britská verze L1A1 SLR?
Voják v pouštní uniformě mířící z pušky L1A1 SLR odvozené z FN FAL

Voják v pouštní uniformě mířící z pušky L1A1 SLR odvozené z FN FAL

Zdroj: SSGT. J.R. RUARK / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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