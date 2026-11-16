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Ze sklepa byt načerno: Majiteli hrozí vysoká pokuta i zákaz bydlení

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Nová podlaha, kuchyňská linka, koupelna a místo starého sklepa je najednou útulná garsonka. Jenže to, že prostor vypadá jako byt ještě neznamená, že se v něm smí bydlet. Majitel, který přestavbu neřešil se stavebním úřadem, může zaplatit nejen za úpravy, ale i za pokutu a nakonec i za jejich odstranění. Dodatečné povolení totiž není samozřejmost.
Ze sklepa byt načerno: Majiteli hrozí vysoká pokuta i zákaz bydlení

Ze sklepa byt načerno: Majiteli hrozí vysoká pokuta i zákaz bydlení

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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