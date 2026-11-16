Ze sklepa byt načerno: Majiteli hrozí vysoká pokuta i zákaz bydlení

Nová podlaha, kuchyňská linka, koupelna a místo starého sklepa je najednou útulná garsonka. Jenže to, že prostor vypadá jako byt ještě neznamená, že se v něm smí bydlet. Majitel, který přestavbu neřešil se stavebním úřadem, může zaplatit nejen za úpravy, ale i za pokutu a nakonec i za jejich odstranění. Dodatečné povolení totiž není samozřejmost.
Přeměna sklepu v byt se bez povolení může prodražit. Zdroj: Pexels Vybavení ze sklepa byt neudělá
Nevyužitý sklep může působit jako ideální příležitost, jak získat bydlení pro dospělé dítě, nebo si přivydělat pronájmem. Zvlášť když má vlastní vchod, okna do zahrady a dost místa na malou koupelnu. Než se ale začne bourat a přivádět voda ke kuchyňské lince, je potřeba zjistit, k jakému účelu byl prostor povolen.
Pokud je vedený jako sklep, jeho přeměna na bydlení představuje změnu v užívání. Tu je nutné řešit se stavebním úřadem. Jestliže se změna obejde bez stavebních úprav vyžadujících povolení, přichází v úvahu povolení změny v užívání. Pokud jsou takové úpravy potřeba, řeší se povolení stavby. Argument, že se vše odehrálo uvnitř domu opravdu nestačí.
VIDEO Pokuta se může vyšplhat do milionů
U nepovoleného sklepního bytu záleží na tom, co se přesně stalo. Jinak se posuzuje provedení stavebních úprav bez potřebného povolení a jinak následné užívání prostoru k bydlení v rozporu s povoleným účelem.
Za užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím může podle stavebního zákona hrozit pokuta až jeden milion korun. Za provedení záměru bez vyžadovaného povolení může dosáhnout až dvou milionů korun. Jde o horní hranice, nikoli o automatickou sazbu za každý sklepní byt. Konkrétní postih závisí na okolnostech a právním posouzení případu. Zaplatit pokutu navíc neznamená, že majitel získá povolení dodatečně. Sankce řeší porušení povinností, zatímco možnost dalšího bydlení musí úřad posoudit. samostatně.
Pokuta může být opravdu vysoká. Zdroj: Pexels Úřad může bydlení zakázat
Pro majitele může být mnohem horší to, že se prostor nesmí dál užívat k bydlení, než samotná pokuta. Stavební úřad může zakázat užívání záměru, pokud probíhá v rozporu se stavebním zákonem, nebo jinými právními předpisy. Ani dokončená rekonstrukce a nastěhovaní obyvatelé tedy nezaručují, že byt bude možné dál využívat.
Praktický dopad je snadné si představit. Majitel počítá s měsíčním příjmem z pronájmu, ale místo něj musí řešit nápravu a další výdaje. Původně výhodná investice tak může zůstat bez zamýšleného využití.
Ne každý sklep se dá proměnit v legální bydlení
Povolování není jen kontrola formulářů. Prostor musí vyhovovat požadavkům na bydlení. U sklepů bývá problematické zejména osvětlení a větrání. Malé okénko u stropu nemusí pro obytný prostor stačit a samotný koupelnový ventilátor nevyřeší výměnu vzduchu v celém bytě. Vyhláška o požadavcích na výstavbu upravuje jak denní osvětlení, tak větrání obytných místností.
Při odborném posouzení je potřeba prověřit také další vlastnosti prostoru a jeho bezpečnost. Hezké obklady, ani nová výmalba nenahradí technicky vyhovující řešení. Samotné umístění pod úrovní terénu přitom ještě automaticky neznamená, že bydlení nelze povolit. Rozhodují konkrétní podmínky a předpisy. Stejně chybná je však představa, že každý suchý sklep s oknem lze bez větších problémů změnit na byt.
VIDEO Dodatečné povolení je možnost, nikoli jistota
Pokud už přestavba proběhla, první krok by měl vést k dokumentaci domu a k autorizovanému projektantovi. Je potřeba porovnat povolený stav se skutečností a zjistit, zda chybí pouze povolení změny užívání, nebo byly bez potřebného povolení provedeny také stavební úpravy.
U nepovolených stavebních úprav může přicházet v úvahu dodatečné povolení. Majitel zde ale musí splnit zákonné podmínky. Nestačí doložit, kolik rekonstrukce stála, ani slíbit, že prostor budou používat jen členové rodiny. Součástí podmínek je také včasné zaplacení pokuty za nepovolenou stavbu, pokud byla uložena. Mimo to jsou důležité i lhůty. Pokud stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby, zákon stanovuje pro podání žádosti o dodatečné povolení lhůtu 30 dnů od zahájení řízení.
Povolení nemusí klapnout ani dodatečně. Zdroj: Pixbay Co když povolení nelze získat?
Pokud nepovolené úpravy nelze dodatečně povolit, může následovat jejich odstranění. U sklepní vestavby to nemusí znamenat demolici domu. Podle rozsahu zásahů může jít o odstranění konkrétních úprav a návrat prostoru k povolenému využití. Přesný rozsah určí rozhodnutí úřadu. Majiteli tak mohou zůstat náklady za projekt, stavební práce, správní postupy, i následnou nápravu. Právě proto bývá riskantní spoléhat na úvahu, že hotový byt už přece nikdo nebude chtít rušit.
Komplikací může být i pronájem
Další komplikace vznikají, pokud majitel sklepní byt pronajímá. Nájemní smlouva nenahrazuje stavební povolení, ale ani schválení prostoru k bydlení. Současně ale neplatí, že nájemce přijde o ochranu jen proto, že si pronajal prostor, který k bydlení úředně určený není. Pokud si strany sjednají pronájem jiného, než obytného prostoru k obývání, mají být zavázány stejně, jako kdyby šlo o obytný prostor. Majitel tedy nemůže předpokládat, že označením „sklep“ ve smlouvě odstraní své povinnosti vůči nájemci.
Situaci může zkomplikovat také pronájem. Zdroj: Pixabay
Zdroj: Autorský text, Portál veřejné správy, pravnilinka.cz VIDEO