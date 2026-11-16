Dva rozvody, smrt otce a vila za 150 milionů. Michaela Jílková promluvila o životě, který z obrazovky nevidíte

Michaela Jílková, kterou miliony diváků znají jako neústupnou moderátorku schopnou přerušit klidně i ministra v půlce věty, doma funguje jinak. VIPŽivot si všimnul, že sama to opakovaně přiznává.
„ říká. Za téměř dvě dekády v čele pořadu Diváci znají jen mou profesní tvář,“ Máte slovo se z ní stal jeden z nejviditelnějších televizních charakterů v Česku. Co ale zůstává za hranicí záběru kamery, je příběh dvou rozvodů, hluboké ztráty a soukromí, které si střeží s razancí srovnatelnou s tou obrazovkovou. Den, kdy odešel otec
Její otec scenárista Jan Jílek zemřel 6. října 2011 v Praze po dlouhém boji s rakovinou. Bylo mu 77 let. Rodina si přála, aby odešel doma, a
Jílková se o něj starala do poslední chvíle. Pak udělala to, co uměla nejlíp: šla pracovat. Večer téhož dne odmoderovala přímý přenos Máte slovo. Namísto omluvy profesní disciplína. „V přímém přenosu musíte mít emoce pod kontrolou, jinak ztratíte vedení debaty,“ vysvětlovala později svůj přístup. Ztráta otce ji ale provázela roky, což přiznala v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Prvních pět let za ním pravidelně chodila na hrob, mluvila s ním. Jeho velkou fotografii má dodnes v pracovně.
Jílková má za sebou dva rozvody. Prvním manželem byl Vladimír Dvořák, syn slavného televizního baviče stejného jména. Z manželství se narodil syn Jakub. Vztah se dostal do krize. Jílková
řekla, že se zamilovala do mediálního podnikatele Michala Voráčka. Zpětně to popsala bez příkras: prostě se to stalo. S Voráčkem měla dceru Marii a druhé manželství, které se rozpadlo v roce 2017. Média tehdy horečnatě psala o jejich vile. Voráček ji postavit a darovat manželce, přičemž prý odhadovaná cena je kolem 150 milionů korun. Zdroj fotografie: Nextfoto Kotelnice, která doma chce klid
Přezdívka kotelnice ji provází od dob pořadu Kotel, kde pracovala s davem a atmosférou velkého publika. Předtím moderovala Duel, pak Arénu. Máte slovo, které
startovalo v lednu 2008, je podle ní moderátorsky nejtěžší: musí držet souvislou diskusi více skupin najednou, ne jen dvou soupeřů. Na její styl chodí stížnosti k Radě České televize. Příliš konfrontační, příliš razantní. Doma je ale jiná. Děti popisují, že si občas přenese televizní slovník, „Moment!“ nebo „Vážení…“, ale jinak je to máma, která s nimi o věcech hlasuje, i když poslední slovo má ona. Dcera Marie jednou řekla, že „v televizi to není její maminka.“
Jednu věc Jílková udělala, kterou by si mohla vzít za svou řada veřejně exponovaných lidí: přestala číst anonymní komentáře na internetu. Důvod popsala bez obalu, při čtení se cítila „ušpiněná“.
Lidé jí přáli smrt, psali nenávistné věci o jejích dětech. Ventilace frustrace cizích lidí, která nemá nic společného s kritikou její práce. To rozhodnutí samo o sobě vypovídá o tom, co se skrývá za fasádou ženy, která v přímém přenosu dokáže přerušit kohokoliv. A pak je tu ještě jeden detail, který málokdo zná: po zlomenině páteře čtyři měsíce nesměla sedět. Do televize ji vozila sanitka, v šatně měla postel. Pracovala dál. Zdroj fotografie: Nextfoto Profesní nástroj, ne osobní vlastnost
Obrazovková ostrost Jílkové působí, a podle nás oprávněně, spíš jako precizně ovládaný profesní nástroj než jako přesný otisk jejího soukromého chování. Žena, která v práci vyhledává napětí a živou debatu, doma chce klid, rodinu a tři jezevčíky. Kontrast není mezi „tvrdou“ a „měkkou“ Jílkovou. Je mezi razancí, kterou si vědomě obléká do studia, a
soukromou potřebou řádu, ticha a kontroly nad vlastním prostorem. Téměř devatenáct let ve vysílání, dva rozvody, smrt otce v den přímého přenosu, zlomená páteř a práce přímo po vystpupení ze sanitky. Michaela Jílková nikdy nepřestala moderovat. Možná právě proto, že studio je to jediné místo, kde má emoce dokonale pod kontrolou.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Daniela Linhartová