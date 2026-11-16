Oktagon 98 v Třinci přišel o další zápas. Raška hledá náhradníka a Peňáz na turnaji nebude vůbec

V Třinci se mělo 21. listopadu 2026 sejít všechno, co má česká a polská scéna ráda: titul, domácí borci a dva postojářské speciály. V polovině listopadu ale karta vypadala spíš jako škrtání v programu. Ze soupisky zmizel zápas Ondřeje Rašky s Dominicem Schoberem, už předtím přišla ještě horší zpráva kolem Matěje Peňáze. Program na webu a realita se k 16. listopadu 2026 nescházely, proto redakce MMAmag porovnala oficiální stránku turnaje s tím, co o obou škrtech napsala česká a slovenská MMA média.
Ze soupisky mizí jména, program se tváří, že se nic neděje
OKTAGON MMA, česko-slovenská organizace bojových sportů s působností po Evropě, chystá turnaj číslo 98 na 21. listopadu 2026 od 17:00 v Třinci. Slovenský MMA Fanatik 14. listopadu 2026 napsal, že organizace na sociálních sítích oznámila zrušení duelu Raška vs. Schober a že pro Rašku shání náhradního soupeře. Druhý škrt přišel dřív. Web MMA Shorties už 10. listopadu 2026 citoval oznámení organizace, podle kterého je Peňázův zápas na tomhle turnaji zrušen; Kamil Oniszczuk měl podle těchto zpráv odstoupit kvůli zranění, diagnózu ani délku absence nikdo veřejně neuvedl.
Oficiální program ukazoval k 16. listopadu 2026 něco jiného. Na oficiální stránce turnaje stál 16. listopadu 2026 v 10:35 Raška proti Schoberovi pořád a profil Oniszczuka dál uváděl zápas s Peňázem.
- Ondřej Raška vs. Dominic Schober, střední váha do 83,9 kg: podle médií zrušeno, náhradník neoznámen
- Matěj Peňáz vs. Kamil Oniszczuk, střední váha do 83,9 kg: podle médií zrušeno, Peňáz na turnaji nenastoupí
- Mateusz Legierski vs. Ivan Buchinger, lehká váha do 70,3 kg: organizace ho dál uvádí jako titulový hlavní zápas
U Peňáze přitom nejde o jeden zrušený zápas, ale o problém, který promotér Ondřej Novotný popsal třemi slovy a žádné z nich nebylo hezké.
Tři slova od Novotného, která o Peňázovi prozradila víc než oficiální oznámení
Ondřej Novotný, promotér OKTAGONu MMA, mluvil o Peňázovi už 30. října 2026 v podcastu MMA LETEM SVĚTEM #403. Citaci z pořadu přinesl web Fights.cz: „Je to strašně těžké se soupeři pro Matěje. Hledat mu soupeře je absolutní peklo. Za mě to na Třinec nevypadá.“ O 11 dní později organizace podle médií Peňázův zápas z karty škrtla. Promotérova věta tedy nebyla hláškou do mikrofonu, ale předpovědí.
Matěj Peňáz, 30letý český bojovník ve střední váze s bilancí 11-1-0, je v divizi sedmý; Kamil Oniszczuk, 30letý Polák s bilancí 13-5-0, osmý. Obě pozice redakce MMAmag vyčetla z oficiálního žebříčku, který organizace aktualizovala 12. listopadu 2026. Oficiální desítka má deset míst a dvě z nich měla stát proti sobě: zrušený zápas se týkal 20 % oficiální špičky střední váhy. Výplň karty to nebyla.
Fights.cz k tomu připomněl dřívější, veřejně řešené neshody mezi Peňázem a vedením organizace kolem domlouvání zápasů. Bez termínu ale český bojovník nezůstal. Na jeho oficiálním profilu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je jako další zápas veden souboj s Jonathanem Figueroou na OKTAGONu 99 dne 5. prosince 2026.
Raška je na tom o poznání líp. Pro něj se soupeř hledat dá, jen má za sebou rok, po kterém potřebuje vybrat obzvlášť opatrně.
Raška měl v Třinci spravit chuť, teď čeká, koho mu najdou
Ondřej Raška, 35letý český bojovník ve střední váze, prožil dva roky plné extrémů. V červenci 2024 ho Milan Ďatelinka ukončil knockoutem po 14 sekundách 1. kola, v září 2025 uškrtil Rolanda Čambala ve 3:04 1. kola a na konci roku 2025 ukončil influencera Pavla Tótha známého jako Spicy Pája technickým knockoutem v čase 1:19. Pak přišel 6. června 2026 knockout od Radovana Úškrta, znovu v 1. kole. Tyhle časy a způsoby ukončení plynou z zápasového výpisu na Sherdogu, který redakce MMAmag prošla.
V celkové bilanci se databáze neshodují: OKTAGON na profilu uvádí 11-10-0, Sherdog 12-10-0. Rozdíl padá na duel s Tóthem, který Sherdog vede v řadové zápasové historii. Schober, 35letý Rakušan ve střední váze, má podle téže databáze bilanci 16-15-0 a osm výher knockoutem nebo technickým knockoutem. Tedy soupeř, na kterém se dá chuť spravit.
Jméno náhradníka se ale ve veřejných oznámeních organizace ani Rašky k 16. listopadu 2026 neobjevilo. Problém třinecké karty přitom nekončí u dvou chybějících jmen.
Když se soupiska dozvídá z médií
GLOSA Zrušený zápas je v tomhle sportu běžná daň a nikdo za něj nemůže. Horší je ta druhá věc: fanoušek si stav karty skládá z toho, co převzala média, zatímco oficiální stránka turnaje ještě ráno 16. listopadu 2026 nabízela sestavu, která podle těchže médií neplatí. Marketing umí být rychlý na oznamování zápasů a pomalý na jejich mazání.
A Novotného upřímnost o pekle? Na promotéra nezvykle otevřená věta, která zároveň přiznává, že potíž není v jednom zranění, ale v tom, kdo vůbec chce proti Peňázovi nastoupit. Zbývá otázka, co v Třinci zůstalo stát.
Co v Třinci pořád stojí
Hlavní zápas organizace dál prezentuje jako titulový. Mateusz Legierski, 30letý polský šampion lehké váhy do 70,3 kg s bilancí 14-2-0, se utká s Ivanem Buchingerem, 40letým slovenským bojovníkem v lehké váze s bilancí 46-10-0 a jedničkou divizního pořadí. Legierski je navíc pátý v pořadí pound-for-pound, tedy v žebříčku, který srovnává bojovníky bez ohledu na váhu.
Stojí i zbytek programu: Jakub Batfalský proti Aytonu De Paepemu, Veronika Smolková proti Ivaně Petrović, Tomáš Mudroch proti Jasonu Ponetovi a David Hošek proti Mateuszi Janurovi. K tomu organizace 15. listopadu 2026 avizovala dva postojářské speciály, Dominika Tabora proti Denizi Ilbayovi a Martina Prázdného proti Jindřichu Byrtusovi.
Dvě patra z domu spadla, střecha drží. Jestli v ní do 21. listopadu 2026 nevznikne další díra, pozná divák až podle finální soupisky, s níž se v Třinci v 17:00 začne.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková