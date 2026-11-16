Wonderboy ukončil kariéru kopem z otočky a slzami v očích. Gratuloval mu i Procházka

Rukavice položené doprostřed klece, sestřih z kariéry na obrazovkách v Madison Square Garden a muž, který se celý život učil nedat na sobě nic znát, si přejíždí rukou přes oči. Stephen Wonderboy Thompson, 43letý americký bojovník ve velterové váze (do 77 kg) s tehdejší bilancí 17-9-1, právě dokopal poslední zápas kariéry. A dokopal ho doslova: kopem z otočky, tedy přesně tím, co z něj kdysi udělalo atrakci celé divize. Ještě pár minut předtím to přitom vypadalo úplně jinak. Redakce MMAmag porovnala zápasové zápisy dvou statistických databází a čísla ukazují, kde se ten večer zlomil.
Čísla ze třetího kola vyprávějí jiný zápas, než jaký začal u pletiva
Thompson nastoupil na turnaji UFC 334, který se konal 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden v New Yorku, v předzápasové části karty největší MMA organizace světa. Proti němu stál Charles Radtke, americký bojovník ve velterové váze, který do zápasu šel s bilancí 12-5-0. První kolo patřilo jemu: Thompsona držel u pletiva a tlačil ho do klinče. Po konci zápasu měl Thompson 18-9-1, Radtke 12-6-0.
Zlom přišel ve druhém kole a dokonán byl ve třetím. Kop z otočky poslal Radtkeho k zemi a rozhodčí Marc Goddard zápas ukončil. Výsledková stránka UFC u duelu uvádí KO/TKO, 3. kolo, 2:54; oficiální přehled výsledků předzápasové části mluví o technickém knockoutu kopem z otočky.
Čísla z databází UFCalendar a MMA Elo se shodují a říkají něco jiného než první kolo.
|Ukazatel
|Thompson
|Radtke
|Signifikantní údery
|67/122
|11/40
|Úspěšné takedowny
|0
|2/7
|Kontrolní čas
|0:32
|4:47
Thompson trefil 67 ze 122 pokusů, Radtke 11 ze 40. Dvakrát ze sedmi pokusů ho sice dostal k zemi a držel ho pod kontrolou 4:47 proti 0:32, jenže poměr přesných úderů vyšel zhruba 6,1 ku jedné pro Thompsona, a to při zhruba devětkrát kratším vlastním kontrolním čase. Žádná šťastná trefa zoufalce. Postupné převálcování, které jen mělo efektní tečku. Ještě devět dní předtím, než takhle ukončil kariéru, přitom Thompson mluvil o svém těle úplně jiným tónem.
Před zápasem mluvil o dceři, po něm už jen o otočce
Devět dní před turnajem, 5. listopadu 2026, Thompson poslední zápas potvrdil v klipu novináře Jamese Lynche. Sportsnet z něj cituje jeho slova: „Tělo mi slouží. Cítím se skvěle. Mohl bych pokračovat. Ale teď mám holčičku“. Důvodem konce tedy podle něj nebyla forma, ale narození dcery.
Český server Fights.cz k témuž rozhovoru 15. listopadu 2026 napsal, že Thompson přiznal, že už přestává zvládat náročné tréninky, a připsal mu větu „Tvoje tělo ví, kdy má dost“. Ve zveřejněném textu Sportsnetu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, tahle věta není. Obě verze tak stojí vedle sebe a liší se v tom nejpodstatnějším: jestli Thompsona zastavilo tělo, nebo rozhodnutí.
Po zápase řekl komentátorovi Joeu Roganovi podle MMA Fightingu k finální sekvenci tohle: „Je mi jedno, jestli máš ruce nahoře. Když tě trefí kop z otočky, jdeš k zemi“. Žádné bilancování, žádné vysvětlování formy, jen technika, kterou dělá od dětství. Od ledna 2022 měl přitom bilanci 2-3 a před Radtkem v tomtéž období jen 1-3; v UFC debutoval v roce 2012 a dvakrát šel o titul proti Tyronu Woodleymu. Během několika hodin se pod jeho jméno nasypaly gratulace od bojovníků z celého světa a jedna z nich přišla z Česka.
Rogan se neudržel a gratulace dorazila i z Česka
Když UFC pustilo na obrazovkách sestřih kariérních momentů, Thompson podle MMA Fightingu řekl: „Říkal jsem si, že nebudu brečet“. Rogan mu odpověděl: „Já brečím“. Z té výměny je poznat, proč se o odchodu mluví víc než o samotném výsledku.
Reakce posílali i soupeři. MMA Fighting cituje Tima Elliotta: „Jeden bod pro ‚staré‘. Skvělá práce, Wonderboyi“. Prezidenta UFC Danu Whitea po turnaji citoval server Heavy slovy, že když někdo předem oznámí poslední zápas, takhle se to dělá.
Fights.cz uvádí, že gratulaci poslal přes síť X také Jiří Procházka, 33letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg) a bývalý šampion UFC. Přesné znění příspěvku server neotiskl. Procházka sám nastupuje 21. listopadu 2026 v Dauhá proti Navajo Stirlingovi.
Odchod, který si v MMA nikdo nenaplánuje
GLOSA Bojovník si o konci kariéry obvykle nerozhoduje. Rozhodne za něj tělo, matchmaker nebo pátá prohra v řadě. Thompson měl z tohohle seznamu odškrtnuté skoro všechno a stejně odešel po svém.
Zvláštní na tom není ten kop. Zvláštní je, že si předem řekl, kdy a kde skončí, a pak měl drzost to splnit přesně tou technikou, kterou od něj každý soupeř čeká dvacet let. Naplánovat se to nedá. Jen se to dá trefit.
Co zůstane v tabulkách UFC, až se přestane mluvit o tom kopu
V přehledu patnácti nejlepších velterů, který redakce MMAmag prošla na UFCrankings.org, se Thompsonovo jméno k 15. listopadu 2026 neobjevuje. Sportovně tedy výhra neznamená nic, symbolicky všechno. Žádný další zápas, přestup ani start v jiné organizaci oznámený není; Sportsnet před turnajem psal, že si Thompson nechal dveře pootevřené, konkrétní oznámení ale nepadlo.
Radtke před zápasem podle MMA Junkie říkal, že mu role outsidera proti slavnějšímu soupeři nevadí. Thompson zůstane v archivu UFC jako muž s kickboxerskou bilancí 57-0 a s poslední otočkou, která poběží ve smyčce dál. Tabulkami nepohne. Pamětí scény ano.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka