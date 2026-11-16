Jihlavané byli v sobotu štědří, pro lidi v nouzi věnovali 1,6 tuny pomoci
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Jihlavané byli v sobotu štědří, pro lidi v nouzi věnovali 1,6 tuny pomociZdroj: Oblastní charita Jihlava/Česká federace potravinových bank
Článek byl publikován 16.11.2026 10:57
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