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Syn zavražděné novinářky: Nesmíme to vzdát, natáhli bychom červený koberec pro další vrahy

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ROZHOVOR. Matthew Caruana Galizia je 40letý maltský softwarový inženýr a držitel Pulitzerovy ceny za analýzu dat v kauze Panama Papers. Když mu bylo třicet, měl před sebou slibnou budoucnost. Před devíti lety ale nastal zásadní zvrat, který poznamenal celý jeho další život. Jeho matka, investigativní maltská novinářka Daphne Caruana Galiziová byla zavražděna výbuchem bomby nastražené
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profimedia-0434013093

Zdroj: Malta, demonstrace na protest proti vraždě novinářsky Daphne Caruany Galiziové. Foto: Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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