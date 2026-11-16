Syn zavražděné novinářky: Nesmíme to vzdát, natáhli bychom červený koberec pro další vrahy

ROZHOVOR. Matthew Caruana Galizia je 40letý maltský softwarový inženýr a držitel Pulitzerovy ceny za analýzu dat v kauze Panama Papers. Když mu bylo třicet, měl před sebou slibnou budoucnost. Před devíti lety ale nastal zásadní zvrat, který poznamenal celý jeho další život. Jeho matka, investigativní maltská novinářka Daphne Caruana Galiziová byla zavražděna výbuchem bomby nastražené v jejím autě. Matthew od té doby věnuje veškerý čas svůj a své rodiny tomu, aby dosáhli spravedlnosti v případu této vraždy. „Zničilo nás to,“ říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org.
Matthew je nejstarším ze tří synů zavražděné novinářky a je dnes ředitelem nadace, která nese jméno jeho matky, a v níž se angažuje celá rodina. Nadace se věnuje odkazu Daphne Caruana Galiziové, podporovala dokončení kauz, na kterých novinářka pracovala a podporuje také další investigativní novináře, kteří čelí výhrůžkám nebo například šikanózním žalobám. Daphne jich měla v době její vraždy na krku 48.
Na začátku září rodina očekávala, že muž obžalovaný z přípravy vraždy Daphne bude konečně odsouzen. Jde o jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších podnikatelů na Maltě, jehož podvody a korupční aféry novinářka před deseti lety rozkrývala. Osvobozující rozsudek zklamal nejen rodinu a velkou část obyvatel Malty, ale i desítky mezinárodních organizací.
Jak si vysvětlujete, že Jorgen Fenech obviněný ze zadání vraždy vaší matky byl navzdory mnoha indiciím osvobozen?
Porota byla rozhodně ovlivněna. A problém způsobila také skutečnost, že soudce nedovolil zmínit fakt, že Jorgen Fenech požádal o milost. Rozhodnutí soudce bylo podle mého názoru prostě omyl a nebylo motivováno korupcí. Bylo to podle mě chybné uvažování.
Všechny záznamy o jednání soudu byly veřejné, takže veřejnost viděla vše, co viděla porota. Teď jsme v situaci, kde všichni včetně samotné vlády uznávají, že máme shodný zájem – přivést k odpovědnosti za vraždu toho, kdo se na ní podílel. To mi dává naději, ale je potřeba jednat.
Jaký bude nyní další postup v případu?
Očekáváme samozřejmě obnovení soudního procesu. Žalobce se proti rozsudku odvolal. Nyní trestní odvolací soud musí rozhodnout, jestli bude otevřeno nové soudní řízení. Pokud se tak stane, bude původní výsledek anulován a začne se znovu se stejnými obviněními. Rozhodnutí odvolacího soudu by mělo být známé v horizontu několika měsíců.
Maltský soudní systém je specifický, největší rozdíl v této fázi, například oproti Slovensku je, že odvolání se nemůže opírat o důkazy ani o odůvodnění soudců. Porota, která v soudním procesu rozhoduje, své rozhodnutí neodůvodňuje, takže při podání odvolání není možné uvést žádné argumenty, jelikož není známo, jakými důvody se porota řídila. To je největší slabina maltského soudního systému. Malta má tedy obecně jeden z nejhůře fungujících soudních systémů v Evropské unii.[souvisejici]
V rozhovoru pro HlídacíPes.org před pěti lety jste zmínil, že nálada v maltské společnosti je částečně vůči vaší matce nevraživá, že se objevují dokonce hlasy, které říkají, že si vraždu zasloužila. Letos už je ale zjevně atmosféra jiná – po vynesení osvobozujícího rozsudku pro Jorgena Fenecha se zvedla na Maltě vlna veřejných protestů. Co probudilo maltskou společnost, aby si uvědomila, že Daphne byla opravdu dobrá novinářka?
Myslím, že to bylo více aspektů. Velký vliv mělo určitě to, že byla založena evropská Cena Daphne pro invetsigativní novináře, že mnoho novinářů informovalo o případu i o práci mé matky, že celá naše rodina i politici o případu mluví – to vše hraje velkou roli. Velmi nám pomohli také maltští europoslanci, především Roberta Metsola a David Casa. A určitě bylo důležitým momentem také to, že policejní vyšetřování potvrdilo investigaci mojí matky.
V průzkumu, který byl proveden měsíc po vynesení rozhodnutí soudu, ukázal, že téměř devadesát procent maltské společnosti očekávalo, že obviněný Jorgen Fenech bude odsouzen.
Jak byste popsal své zkušenosti s institucemi na Maltě i na úrovni EU?
Když byla moje matka zavražděna, stát byl kompletně unesen. To je výraz, s nímž původně přišli jihoafričané. Označuje stav, kdy stát je ovládán byznysem a kriminálními skupinami. Instituce byly úplně nepoužitelné, státní zástupce i policie byly ovládány organizovaným zločinem. Bylo skoro nemožné domoci se nějakého práva.
Náš případ ukazuje, jak je důležité, aby politici jednali, pokud demokratické procesy selžou, aby ukázali více vůdčích schopností a méně arogance.
Takže první co jsme jako rodina udělali, bylo zahájení informační kampaně mimo Maltu, kontaktovali jsme instituce jako Evropský parlament a Radu Evropy. Tam jsme měli částečný úspěch. Byl jmenován zpravodaj, který začal vyšetřovat okolnosti vraždy naší matky. Bylo zahájeno veřejné šetření zodpovědnosti státu za vytvoření prostředí, v němž bylo možné, aby došlo k vraždě novinářky.
Náš případ ukazuje, jak je důležité, aby politici jednali, pokud demokratické procesy selžou, aby ukázali více vůdčích schopností a méně arogance. Rád bych proto apeloval na politické vůdce – vaše práce je prací ve veřejné správě, nikoli prostředek k rozvoji vlastní kariéry. Musíte vždy uvažovat v těchto intencích a ptát se – co lze udělat v tuto chvíli lépe ve veřejném zájmu? Jen tak lze měnit věci k lepšímu.
Teď ale žijeme v době, kdy tyto instituce jako Rada Evropy nebo Evropský soud pro lidská práva jsou napadány. Musíme si uvědomit, že pokud bychom tyto instituce neměli, tak v situaci, v jaké jsme byli po vraždě mojí matky, ve státě, který je „unesen“, bychom se neměli kam obrátit. Musíme být proto připraveni tyto instituce chránit.
Jak to, že se celý proces táhne už devět let, ovlivnilo váš soukromý život?
Zničilo nás to. Všechno je tak složité. Museli jsme vynaložit obrovské úsilí, abychom se dostali aslespoň tam, kde jsme, a objednatel vraždy je stále na svobodě. Je neuvěřitelné, že v roce 2026 v EU musíme v podstatě obětovat svůj život, abychom dosáhli spavedlnosti v případu vraždy.
Posledních devět let trávím většinu času tím, že spolupracuji s právníky. Někdy si říkám, co by bylo, kdyby matka neměla dospělé děti. Nikdy bychom se nedostali ani takto daleko. Každopádně to nesmíme to vzdát, protože tím bychom pouze natáhli červený koberec pro další vrahy.
Nemůžeme žít dále v systému, který neposkytuje potřebné podmínky pro to, aby společnost mohla fungovat svobodně. Já nemohu žít ve společnosti, kde vrah mojí matky volně chodí po světě, a věřím, že stejně to vnímají i ostatní pozůstalí takových zločinů.
Přemýšlíte někdy o tom, co byste dnes dělal, kdyby k vraždě nedošlo?
Já velmi věřím ve veřejnou službu a veřejný statek. Jsem původně softwarový inženýr, pracoval bych tedy dnes zřejmě v této oblasti, ale patrně někde, kde by to bylo ve veřejném zájmu.