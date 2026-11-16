Siniaková s Townsendovou našly něco, co v deblu rozhoduje víc než dvě slavná jména

Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová měly před finále Turnaje mistryň důvod věřit, že našly na česko-americký pár recept. V základní skupině jej porazily, na turnaji procházely bez porážky a do závěrečného zápasu vstupovaly s čerstvou zkušeností, že mohou Siniakovou s Townsendovou dostat pod tlak. Finále v Indian Wells ovšem skončilo 6:4, 6:3 pro soupeřky. Pro Kateřinu Siniakovou šlo o druhý titul z této akce po triumfu s Barborou Krejčíkovou v roce 2021; Townsendová se dočkala poprvé.
Odveta, která měla konkrétní obsah
Na prvním střetnutí obou dvojic v rámci turnaje je pozoruhodná právě jeho odlišnost. Italky uspěly v rozhodujícím supertiebreaku, takže nemohly být považovány za outsiderky, které se na finále náhodou dostaly. Když ale přišla odveta, Siniaková s Townsendovou dokázaly lépe zvládat zlomové pasáže. V úvodní sadě měly Italky náskok, jenže závěr převzaly jejich soupeřky. Ve druhé sadě znovu přišla reakce na ztracené podání a tentokrát už si česká a americká hráčka vytvořily rozhodující odstup.
To je cennější poznatek než samotné skóre. Úspěšný deblový pár nepotřebuje celý zápas kontrolovat bez jediného zaváhání; potřebuje vědět, kdo v problematické chvíli převezme iniciativu a jak se druhá hráčka přizpůsobí. Siniaková s Townsendovou se v této sezoně dostaly do situace, kdy je soupeřky znají, připravují se na ně a hledají konkrétní slabiny. Přesto znovu vítězí.
Proč se jejich role doplňují
V dobré čtyřhře neexistují dvě oddělené singlistky. Každý return musí počítat s pohybem spoluhráčky u sítě, každý servis určuje, kde se otevře prostor pro další úder a kdo může první ukončit výměnu. Siniaková patří dlouhodobě mezi hráčky s mimořádným citem pro přechod dopředu a pro rychlé řešení situací u sítě. Townsendová přináší levácký profil, tlak při returnu a schopnost měnit soupeřkám úhly. Tohle je taktická interpretace jejich kombinace, nikoliv tvrzení, že každá výměna probíhá podle stejného schématu.
Výsledky ovšem ukazují, že se jejich spolupráce vyplatí. Před Turnajem mistryň měly v sezoně pět titulů včetně Roland Garros, US Open, Madridu, Miami a Indian Wells. Šestý přidaly na nejmenší možné scéně pro elitní deblové páry – tam, kde proti nim nastupují jen další špičkové dvojice.
Co zůstane po posledním míčku
Titul z Turnaje mistryň není jen odměnou za dobrý týden. Ukazuje také schopnost reagovat na soupeřky, které je už letos dokázaly porazit. Ve čtyřhře často rozhodují malé posuny: postavení na returnu, rychlost reakce po prvním voleji nebo odvaha přiblížit se k síti. Právě v těchto detailech se pozná, zda pár skutečně funguje.
Pro Siniakovou tak sezona nekončí obyčejným součtem trofejí. Vedle starší úspěšné spolupráce s Krejčíkovou dokázala vytvořit další vítězný model – a Townsendová v něm není doplňkem české hvězdy, ale rovnocennou součástí úspěchu.
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Zdroje: 1. Vše o sportu; 2. WTA – finále a šestý titul; 3. WTA – cesta obou párů do finále.