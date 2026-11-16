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Siniaková s Townsendovou našly něco, co v deblu rozhoduje víc než dvě slavná jména

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Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová zakončily sezonu šestým společným titulem. Na Turnaji mistryň zvládly i odvetu s párem, který je ve skupině porazil. Za jejich úspěchy je souhra, která se buduje mnohem hůř než individuální úder.
Siniaková s Townsendovou našly něco, co v deblu rozhoduje víc než dvě slavná jména

Siniaková s Townsendovou našly něco, co v deblu rozhoduje víc než dvě slavná jména

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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