Chemik hledal lék a vyrobil LSD. Nejpodivnější vlastnost látky poznal až po pěti letech

Molekula číslo pětadvacet
Ve farmaceutické laboratoři v Basileji nešlo o hledání psychedelického zážitku. Chemik Albert Hofmann studoval látky příbuzné námelovým alkaloidům, sloučeninám odvozeným od hub napadajících obilí. Farmakologický výzkum v té době zkoumal, zda některé z jejich chemických variant mohou ovlivnit krevní oběh a dýchání. Jedna z připravených molekul nesla laboratorní označení LSD-25: diethylamid kyseliny lysergové.
Hofmann ji poprvé syntetizoval v roce 1938. Při testech na zvířatech se objevily určité projevy vzrušení, ale výsledky nepůsobily na farmakologické oddělení jako příslib významného léčiva. Látka byla odložena. Věta, že chemik „náhodou vynalezl drogu“, proto zastírá důležitý fakt: syntéza byla cílenou součástí systematické chemické práce. Náhoda vstoupila do příběhu později, když se ukázalo, jak neobvyklé účinky molekula má.
Návrat v roce 1943
Hofmann později vzpomínal, že měl zvláštní pocit, že stojí za to látku znovu prozkoumat. Na jaře 1943 připravil další vzorek LSD-25 a během práce zaznamenal mimořádné změny vlastního vnímání. Okolnosti prvního neúmyslného vystavení látce nejsou zpětně popsatelné s laboratorní jistotou; sám chemik uvažoval o nepatrné kontaminaci při manipulaci.
Dne 19. dubna 1943 pak provedl vědomý experiment na sobě. Tehdejší dávku považoval za malou, pro LSD však byla velmi vysoká. Jeho zážitek se rychle změnil v úzkost, poruchy vnímání a pocit ztráty kontroly. Když se chtěl dostat domů, cestoval na kole, protože během války platila omezení automobilového provozu. Z této epizody později vznikl slavný „Bicycle Day“, připomínaný v psychedelické subkultuře.
Proč tak malá molekula vyvolá tak výrazný účinek
LSD působí mimo jiné na serotoninové receptory v mozku, zejména na podtyp 5-HT2A. Serotonin je přirozená signální molekula nervové soustavy, ale jeho receptory se podílejí na celé řadě procesů. U LSD se mění zpracování smyslových informací, prožívání času, pozornosti a v některých situacích také pocit vlastní identity. Není to ovšem látka s jedním předvídatelným psychickým výsledkem: zkušenost zásadně ovlivňuje prostředí, psychický stav i další okolnosti.
Právě mimořádná účinnost malého množství látky z ní učinila záhadu pro psychiatry a neurovědce. Ve čtyřicátých až šedesátých letech ji badatelé zkoumali jako nástroj pro poznání psychóz a vědomí, později i v různých psychoterapeutických programech. Část tehdejších studií ovšem nesplňuje dnešní metodické a etické požadavky; historické nadšení se nesmí zaměňovat za ověřenou účinnost léčby.
Vědecká látka se mění v kulturní symbol
Od konce padesátých a během šedesátých let překročilo LSD hranice lékařského výzkumu. Spojilo se s experimentální kulturou, hudbou, psychedelickým uměním i politickými konflikty. Veřejný obraz látky osciloval mezi příslibem nového porozumění lidské mysli a obavami z nebezpečných účinků. Postupné zpřísňování legislativy a společenská panika následně výrazně zkomplikovaly legální výzkum.
Syntéza z roku 1938 tak měla důsledky, které její autor při práci v laboratoři nemohl předvídat. Současný výzkum psychedelik se znovu zabývá jejich neurobiologickými účinky i možným terapeutickým využitím v přísně kontrolovaných podmínkách. To ale není důkaz, že je domácí užívání bezpečnou léčbou. Výzkumné protokoly zahrnují výběr účastníků, dohled a sledování rizik, což jsou zásadní odlišnosti oproti rekreačnímu experimentování.
Objev, který potřeboval druhý pokus
Hofmann bývá připomínán hlavně díky neobvyklé jízdě na kole. Přitom první a možná ještě důležitější kapitola příběhu se odehrála o pět let dříve: při pečlivém chemickém výzkumu, jehož výsledek tehdy vypadal jako slepá cesta. Dějiny LSD jsou tak zároveň příběhem o limitech předběžného hodnocení nových látek. Někdy vědec vytvoří sloučeninu, jejíž nejsilnější vlastnost vůbec nehledal – a společnost potom další desetiletí řeší, co s takovým objevem dělat.
Disclaimer: Text je historický a vědecko-popularizační. Nepředstavuje doporučení k užívání LSD ani návod na samoléčbu. Psychoaktivní látky mohou mít závažná zdravotní a právní rizika.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Albert Hofmann – rozhovor o objevu LSD (Michael Horowitz, archivovaný rozhovor) [2], Beckley Foundation – LSD: My Problem Child (Hofmannova autobiografie a kontext) [3]; img ai generated