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Chemik hledal lék a vyrobil LSD. Nejpodivnější vlastnost látky poznal až po pěti letech

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V listopadu 1938 vznikla v laboratoři švýcarské firmy Sandoz chemická látka, která měla být jedním z mnoha kandidátů na nový lék. Nezaujala natolik, aby ji výzkumníci dál rozvíjeli. Albert Hofmann se k ní vrátil až o několik let později – a odhalil účinek, kvůli kterému se LSD stalo jednou z nejznámějších molekul dvacátého století.
Chemik hledal lék a vyrobil LSD. Nejpodivnější vlastnost látky poznal až po pěti letech

Chemik hledal lék a vyrobil LSD. Nejpodivnější vlastnost látky poznal až po pěti letech

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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