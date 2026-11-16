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Temnou šumavskou legendu přenesly mladé autorky ve svém filmu do současnosti

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Příběh inspirovaný šumavskou legendou, která byla pravděpodobně předlohou Erbenovy balady Svatební košile, přenesly do současnosti mladé herečky Sára Korbelová a Viktorie Vítová. Společně vytvořily scénář krátkometrážního psychologického dramatu Svítání. Film vznikl na Klatovsku a v Podještědí.
Temnou šumavskou legendu přenesly mladé autorky ve svém filmu do současnosti

Temnou šumavskou legendu přenesly mladé autorky ve svém filmu do současnosti

Zdroj: Richard Beneš, Regionální filmová kancelář Plzeňského kraje
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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