Temnou šumavskou legendu přenesly mladé autorky ve svém filmu do současnosti

Čtyřiadvacetiletá Korbelová napsala scénář a poprvé se ujala také režie. Jednadvacetiletá Vítová z Plzně se podílela na scénáři a ztvárnila hlavní postavu. Herečky se seznámily při natáčení seriálu Případ Tanečnice a chtěly spolupracovat i dál. „Sára má režijní ambice, Viktorie se zajímá o scenáristiku, a tak se rozhodly spojit síly. Námět vycházel z jejich společné fascinace folklórem. Viktorie má chalupu na Šumavě a legendu z Velhartic i její spojení s Erbenem zná odmala. Napadlo je přenést příběh do současnosti a otevřít skrze něj témata aktuální pro naši generaci," uvedla producentka Julie Stříbrná.
Film vypráví o skupině spolužáků, kteří tráví podzimní víkend na chalupě u Velhartic. Jerry se vrací ze studijního pobytu v Berlíně s německým kamarádem Charliem a znovu se setkává se Žofkou, se kterou měl před odjezdem komplikovaný vztah. Zatímco ona na něj čekala, Jerry se chová odtažitě. Charlie se o Žofku začne zajímat, jeho pozornost se ale postupně mění v posedlost. Napětí vyvrcholí při noční návštěvě hřbitova.
Autorky se vyhýbají klasickým hororovým prvkům a nadpřirozeným jevům. Motivy viny, trestu, osudovosti a neopětované lásky převádějí do současného psychologického dramatu, řekla Stříbrná. Vztahový příběh otevírá témata blízká generaci Z, například takzvaný situationship neboli skorovztah - nedefinovaný vztah na pomezí kamarádství, nezávazného randění a partnerského soužití. Věnuje se také jeho vlivu na psychiku mladých lidí, významu komunikace ve vztazích, egu a sebepoznání.
Předlohou filmu je šumavská pověst spojená s hřbitovním kostelem svaté Maří Magdalény ve Velharticích. Na jeho omítce je tajemná skvrna připomínající dívčí tvář. Film odkazuje na baladu Svatební košile ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena také cestou lesem na hřbitov nebo motivem strženého růžence. Podobně jako v baladě čeká i Žofka na návrat svého milého, místo něj ale přichází někdo jiný. Jerry sice není oživlou mrtvolou, postupně však působí stále chladněji.
Ve filmu hrají také František Beleš, Tomáš Weber, Vojtěch Machuta, Kryštof Švehlík a Daniel Kadlec. Na natáčení se podílel více než třicetičlenný štáb, významnou část tvořili studenti filmových oborů, například Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Film vznikl v nezávislé produkci za šest natáčecích dnů. Pražskou premiéru bude mít v pondělí 16. listopadu.
Na fasádě kostela ve Velharticích opakovaně prosvítaly skvrny připomínající tvář mladí dívky. Někteří tvrdí, že tvář se objevila po tragické autonehodě nedaleko kostela, při které zemřela mladá dívka. Tvář na štítu je nebohé ženě podle nich podobá. Jiní věří, že tajemná tvář patří jedné z obětí španělského dobrodruha Martina de Hoeff-Huerty, který v době třicetileté války hrůznými způsoby obracel místní obyvatele na katolickou víru. Záhadologové a milovníci hororů považují populární kostel ve Velharticích za jedno z nejděsivějších míst v Česku. V roce 2025 byla štítová zeď pověstmi opředeného kostela opravena a fasáda dostala nový nátěr.