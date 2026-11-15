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Orchidej nekvete? Na podzim potřebuje několik týdnů chladnější noci

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Orchidej vám v bytě krásně roste, přibývají jí listy i kořeny, ale nový květní stvol pořád nikde? Proč orchidej nekvete, i když ji správně zaléváte a máte ji na světlém místě, má většinou prostou odpověď: v bytě je jí příliš teplo i v noci. Stačí jí na podzim dopřát pár týdnů chladnějších nocí a po zimě vás odmění krásnými květy.
Orchidej

Orchidej

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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