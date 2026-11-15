Orchidej nekvete? Na podzim potřebuje několik týdnů chladnější noci

Orchidej vám v bytě krásně roste, přibývají jí listy i kořeny, ale nový květní stvol pořád nikde? Proč orchidej nekvete, i když ji správně zaléváte a máte ji na světlém místě, má většinou prostou odpověď: v bytě je jí příliš teplo i v noci. Stačí jí na podzim dopřát pár týdnů chladnějších nocí a po zimě vás odmění krásnými květy.
Proč orchidej nekvete
Můrovec (falenopsis), tedy nejběžnější orchidej z obchodů, potřebuje ke vzniku květního stvolu rozdíl mezi denní a noční teplotou. V přírodě jsou noci vždy o několik stupňů chladnější než dny, jenže ve vytopeném bytě je ve dne i v noci stejné teplo, a tak rostlina sice roste a přidává listy, ale stvol nevyžene. Nemusíte přitom nic kupovat, stačí změnit teplotu. Pomůže jí, když má na podzim několik týdnů v noci kolem 13 až 15 °C.
Foto: Pixabay
Jak orchidej dostat do chladu
Přes den nechte orchidej na jejím obvyklém místě, kde má dost světla, protože při nedostatku světla nekvete ani v chladu. Pokud má listy tmavě zelené, má pravděpodobně málo světla, spokojená rostlina je spíš olivově zelená. Na noc ji pak přestěhujte do chladnější místnosti, třeba do předsíně nebo do ložnice, kde netopíte.
Můžete ji také postavit blíž k oknu, ale ne přímo na studené sklo a hlavně ne do průvanu. Teplotu měňte postupně, ať rostlinu nezaskočíte. Po zhruba dvou až čtyřech týdnech chladnějších nocí silná orchidej vytvoří nový stvol. Pokud orchidej ani po chladných nocích nevykvete, zkontrolujte, jestli má dost světla, protože slabá rostlina stvol nevytvoří a chlad na to sám nestačí. Poupata se na něm objeví až za několik měsíců, takže to chce trpělivost.
Tip: Podpořte kvetení orchideje? Prospěje jí pára
Kdy chlad orchideji škodí
Pod 10 °C už orchideji škodí, takže s chladem to nepřehánějte a venku ji na noc nenechávejte. Pozor také na rostlinu, která už má poupata, a nestěhujte ji zbytečně k topení, ke studenému oknu ani pod klimatizaci. Náhlá změna teploty nebo průvan způsobí, že je shodí, a na květy si budete muset počkat další rok. Chladné noci tedy dopřejte orchideji jen před nasazením stvolu, během kvetení už s teplotou nehýbejte.
Zdroje info: Autor, https://www.missouribotanicalgarden.org/Portals/0/Kemper%20Gardens/Fact%20Sheets/Orchids%20-%20Phalaenopsis%20%282020%29.pdf, https://libguides.nybg.org/phalaenopsis
Náhledové foto: Pixabay
The post Orchidej nekvete? Na podzim potřebuje několik týdnů chladnější noci first appeared on Naše zahrada.