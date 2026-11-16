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Zářivá krása na kolejích. Do ulic Olomouce vyrazí vánoční tramvaje

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Tři dvouvozové tramvajové soupravy ve speciálním adventním designu vyrazí i letos do ulic Olomouce. Dopravní podnik předvede nazdobené tramvaje při spanilé jízdě v sobotu 21. listopadu. O den později se v době slavnostního rozsvícení stromu v Olomouci zapojí do běžného provozu.
Zářivá krása na kolejích. Do ulic Olomouce vyrazí vánoční tramvaje

Zářivá krása na kolejích. Do ulic Olomouce vyrazí vánoční tramvaje

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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