Zářivá krása na kolejích. Do ulic Olomouce vyrazí vánoční tramvaje
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Zářivá krása na kolejích. Do ulic Olomouce vyrazí vánoční tramvajeZdroj: Stanislav Heloňa
Článek byl publikován 16.11.2026 11:07
Po letech příprav by se měla ještě v listopadu rozběhnout výstavba nové pobočky řetězce Lidl v Litovli na...
Tři jednotky hasičů zasahovaly v noci z neděle na pondělí u požáru v menším bytovém domě v Adolfovicích,...
Devět jednotek hasičů zasahovalo v neděli před pátou hodinou ráno u požáru rodinného domu v Dětřichově,...
Prostějov má dlouhou filmařskou tradici. Pod národním podnikem Oděvní průmysl Prostějov působil filmový...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →