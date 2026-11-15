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Jak na zápach po smažení? Větrat až do zmrznutí nemusíte, jde to i mnohem rychleji

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Dennívýzva
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Jak na zápach po smažení? Větrat až do zmrznutí nemusíte, jde to i mnohem rychleji. Večer po smažení řízků nebo pečení nedělní kachny se nad kuchyňským dřezem začne linout nepříjemný, nasládlý puch. Ruka obvykle automaticky zamíří do skříňky pod dřezem pro speciální gel na odpady. Přitom to nejúčinnější a nejlevnější řešení leží v krabici vedle dřezu. Obyčejná tableta do myčky obsahuje přesně ten typ chemie, který v myčce nekompromisně zatočí s mastnotou a připečenými zbytky jídla na talířích. A věřte, že úplně stejnou službu odvede i v zaneseném koleni pod vaší výlevkou.
Smažení řízků

Smažení řízků

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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