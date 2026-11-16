Na místo v evidenci připadají tři a půl uchazeče. Přesto některé profese nikdo nechce vykonávat

Za jediný říjnový měsíc se nabídka zaměstnavatelů v evidenci rozšířila o 1 893 míst. Ve srovnání s koncem loňského října jich v ní bylo dokonce o 12 253 víc. Z pohledu člověka hledajícího práci ovšem záleželo i na tom, kde nabízené místo leželo. Z celkového počtu připadlo téměř 24,5 tisíce míst na Prahu a dalších více než 16 tisíc na Středočeský kraj. Dohromady to představovalo přes 40 tisíc míst, tedy podstatně víc než třetinu všech pozic, které zaměstnavatelé úřadu nahlásili.
Související článek: Tento obor hlásí katastrofální nedostatek lidí. Bez maturity vyděláte přes 70 000 Kč a vezmou vás hned
Na Karvinsku připadalo na jednu pozici přes dvacet lidí
Zatímco celostátní poměr nedosáhl ani čtyř lidí na místo, v okrese Karviná ke konci října vyšel na 21,1. V okrese Ústí nad Labem to bylo 18,2 a v Děčíně 17,9. Do každého z těchto poměrů se počítal každý člověk v místní evidenci bez ohledu na to, jakou práci hledal. Úřad tedy nesečetl životopisy zaslané na jednu nabídku. V jeho přehledu navíc scházejí místa, která zaměstnavatelé inzerují a obsazují jinde, třeba prostřednictvím pracovních portálů nebo sociálních sítí. Samotný počet uchazečů v okrese tak ještě neprozradí, jestli firma najde pracovníka s potřebnou odborností.
Související článek: Úřad práce rozdává až 50 tisíc i zaměstnaným. Češi o téhle možnosti často vůbec nevědí
Elektrotechniky a pracovníky na montáže postrádal stejný podíl firem
V průzkumu zveřejněném v prosinci 2025 odpovídalo 450 podniků z různých regionů a odvětví. Na otázku, kteří lidé jim scházejí, ale odpovídala jen část z nich. Dostaly ji ty firmy, které předtím uvedly, že jim nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců brání v rozvoji podnikání. Z této skupiny 22 procent označilo pracovníky v elektronice a elektrotechnice a přesně stejný podíl montážní dělníky. Jeden podnik mohl uvést více profesí, takže obě odpovědi mohl zvolit také jeden zaměstnavatel.
V těsném závěsu za oběma skupinami byli kovodělníci a lidé ve strojírenských profesích. Ty postrádalo 21,1 procenta odpovídajících podniků. Stejný podíl zvolil pracovníky ve službách a prodeji. Už v odpovědích z jediného odvětví se přitom pořadí mohlo podstatně proměnit. Ve zpracovatelském průmyslu scházeli lidé na kovodělnické a strojírenské práce 48 procentům příslušných respondentů. Montážní profese a obsluhu strojů tam postrádaly téměř dvě pětiny.
Související článek: Velká změna u receptů na léky se blíží. Mnoha pacientům může ušetřit starosti i finance
Řemeslníci scházeli více než polovině stavebních firem, které hledaly kvalifikované lidi
Ve stavebních firmách vynikla potřeba řemeslníků a lidí, kteří zvládnou kvalifikované práce přímo na stavbě. Napříč sledovanými odvětvími označilo tuto skupinu 17,6 procenta odpovídajících zaměstnavatelů. Mezi těmi ze stavebnictví to bylo 57,9 procenta. Jiný typ mezery představovali technici a odborní pracovníci ve vědě a technice, které postrádalo patnáct procent odpovídajících firem napříč obory. Říjnový přírůstek míst tak přinesl uchazečům širší nabídku v evidenci. Kolik lidí z říjnové evidence mohlo nastoupit do elektrotechnického provozu nebo na montáž, však počet nahlášených míst neprozradil.
up.gov.cz, komora.cz