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Zítra je svátek. Jak to bude 17. listopadu s nákupy?

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Zítřejší státní svátek přináší i praktickou otázku: bude kde nakoupit? Zatímco 28. října musely velké prodejny zavřít, pro úterý 17. listopadu platí jiná pravidla. Rozhodující není samotný svátek, ale to, zda ho zákon zahrnuje mezi dny se zákazem prodeje.
Zítra je svátek. Jak to bude 17. listopadu s nákupy?

Zítra je svátek. Jak to bude 17. listopadu s nákupy?

Zdroj: Canva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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