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Oplachujete talíře, než je dáte do myčky. Tento zbytečný zvyk vás stojí vodu i peníze

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Předmývání talířů pod tekoucí vodou ve dřezu spotřebuje více vody než celý cyklus moderní myčky. Navíc tím zmatete optický senzor zákalu a omezíte účinek enzymů v tabletě.
Otevřená myčka nádobí naplněná talíři, sklenicemi a hrnci

Otevřená myčka nádobí naplněná talíři, sklenicemi a hrnci

Zdroj: No machine-readable author provided. Piotrus assumed (based on copyright claims). / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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