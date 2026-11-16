Oplachujete talíře, než je dáte do myčky. Tento zbytečný zvyk vás stojí vodu i peníze

Zvyk opláchnout každý talíř pod teplou vodou v dřezu ještě před vložením do myčky přežívá v tisících českých kuchyní. Ve skutečnosti tím však zbytečně utratíte desítky litrů vody navíc a oklamete moderní senzory, které pak nastaví slabší mycí program.
Jak upozorňuje technický přehled portálu
TZB-info o domácích myčkách nádobí, současné spotřebiče využívají optický senzor zákalu vody, který během předmytí prosvěcuje lázeň a podle množství rozptýlených nečistot řídí délku i teplotu celého cyklu.
Lepené dřevěné prkénko myjte ručně. V myčce může popraskat ve spojích Proč předmývání ve dřezu klame optický senzor zákalu
Většina myček vyrobených v posledních deseti letech má na automatickém programu zabudovaný takzvaný aqua senzor neboli čidlo zákalu vody. Hned na začátku cyklu myčka napustí malé množství studené nebo vlažné vody, ostříkne nádobí a optickým paprskem změří, kolik částic jídla a tuku se z povrchu uvolnilo.
Jestliže jsou talíře a misky normálně špinavé od oběda, voda se zakalí. Elektronika podle toho vyhodnotí vysoké znečištění, prodlouží hlavní fázi mytí, přidá vyšší teplotu vody a zařadí důkladný oplach. Tím odstraní i zaschlý škrob nebo mastnotu z pekáče.
Když ale nádobí předem pečlivě opláchnete v dřezu, do myčky naskládáte na první pohled téměř čisté kusy s neviditelným filmem tuku nebo tenkými okraji omáčky. Senzor zákalu pak naměří téměř průzračnou vodu, přepne automatický program na nejkratší a nejchladnější variantu a výsledkem jsou matné sklenice nebo nedokonale odmaštěné okraje talířů.
Kolik vody a peněz skutečně proteče při oplachování v dřezu
Lidé často předmývají z pocitu, že pomáhají spotřebiči nebo zkracují mytí. Stačí si ale na chvíli představit jednoduchou fyziku vodovodní baterie. Běžná kuchyňská baterie má průtok kolem osmi až dvanácti litrů za minutu. Pokud pod vlažnou nebo teplou vodou oplachujete nádobí po večeři jen tři minuty, pustíte do odpadu dvacet čtyři až třicet šest litrů pitné vody.
Hrubé zbytky jídla stačí zeškrábnout stěrkou nebo vidličkou do koše. Oplachování pod tekoucí teplou vodou spotřebuje desítky litrů navíc.
Pro srovnání, moderní myčka na šedesát centimetrů pojme dvanáct až čtrnáct jídelních sad a na kompletní úsporný program spotřebuje pouhých devět až jedenáct litrů vody za celý tříhodinový cyklus. Tříminutovým oplachováním pod kohoutkem tak spotřebujete trojnásobek vody oproti samotné myčce, a navíc platíte za ohřev teplé vody v bojleru nebo kotli.
Postup před spuštěním myčky Spotřeba vody navíc Reakce senzoru zákalu Výsledek po skončení cyklu Pouhé seškrábnutí zbytků stěrkou do koše 0 litrů Přesně změří reálné znečištění a zvolí správný program Dokonale odmaštěné talíře bez zbytečných nákladů Krátký studený oplach každého talíře pod proudem 15 až 25 litrů Vyhodnotí nízké znečištění a zkrátí hlavní mycí fázi Vyšší účet za vodu a občasné zbytky na okraji hrnců Důkladné předmytí teplou vodou a houbičkou 25 až 40 litrů plus energie na ohřev Nahlásí téměř čistou vodu a nastaví nejslabší cyklus Dvojitá práce, zbytečné náklady a riziko matného skla Odmočení připáleného pekáče v dřezu přes noc 3 až 5 litrů v samotném pekáči Hrubé připáleniny povolí, ostatní nádobí senzor změří správně Smysluplné pouze u silně připečených zbytků na dně Jak enzymy v tabletách pracují se špínou a proč jim škodí prázdno
Moderní tablety, kapsle a prášky do myčky nefungují stejně jako klasický saponát na ruční mytí. Obsahují přesně vyváženou směs enzymů, například proteáz na rozklad bílkovin z masa či vajec a amyláz na štěpení škrobů z těstovin, rýže a brambor.
Enzymy v tabletách potřebují navázat se na zbytky tuků a škrobů. Na dokonale opláchnutém nádobí nemají na čem pracovat.
Tyto aktivní látky potřebují v mycí lázni nečistoty, na které se navážou. Pokud vložíte do myčky dokonale opláchnuté talíře a sklenice, chemicky agresivní prostředí z tablety nemá co rozkládat. Výrobci prostředků upozorňují, že nadbytek volných mycích složek v horké vodě pak zbytečně zatěžuje povrch skla a u citlivějších sklenic podporuje vznik mléčného zákalu.
Kdy je namočení před myčkou přece jen namístě
Pravidlo proti předmývání má několik rozumných výjimek, které chrání čerpadlo a jemné filtry na dně myčky. Vždy odstraňte všechno, co by se mohlo vzpříčit v odtokovém sítku nebo ucpat trysky ostřikovacích ramen.
Kosti, rybí páteře, ovocné pecky, párátka a papírové ubrousky nikdy do myčky nepatří. Silně připálené zbytky na dně nerezového hrnce nebo zapékací mísy napusťte trochou vody se lžící jedlé sody a nechte hodinu odmočit, nikoli pod tekoucím proudem. Zaschlá ovesná kaše nebo špenát po několika dnech na lince drží jako lepidlo, stačí je předem lehce setřít mokrým ubrouskem. Sítko na dně myčky jednou týdně vyjměte a propláchněte pod kohoutkem, aby čerpadlo nemuselo tlačit vodu přes ucpanou mřížku.
Vodní kámen v konvici zvyšuje spotřebu a kazí chuť. Odvápnění pomůže Pět zásad, jak skládat nádobí, aby myčka zvládla vše na první pokus
Často se stává, že lidé začnou nádobí předmývat jen proto, že jim myčka předtím zanechala špinavé hrnky nebo zaschlé příbory. Ve většině případů za to ale nemohou neumyté zbytky předem, nýbrž špatné vyskládání košů nebo ucpaná tryska.
Před vložením do myčky setřete hrubé zbytky jídla gumovou stěrkou nebo vidličkou přímo do bioodpadu či koše. Talíře stavte mírně šikmo směrem ke středu koše a hlídejte, aby se navzájem nedotýkaly a voda z trysek dosáhla na celý povrch. Vysoké hrnce a misky dávejte dnem vzhůru tak, aby nezastínily menší hrnky v horním koši a nezablokovaly otáčení horního ramene. Pokud myčku zapínáte jen jednou za dva nebo tři dny a nádobí uvnitř zasychá, využijte krátký program studeného oplachu přímo v myčce místo tekoucího kohoutku. Pravidelně doplňujte regenerační sůl a leštidlo, protože tvrdá voda snižuje účinnost enzymů i při správně zvoleném programu. Proč do myčky nepatří běžný prostředek na ruční mytí ani půlka tablety na sílu
Když doma zrovna dojdou tablety nebo prášek do myčky, občas někoho napadne kápnout do zásobníku obyčejný tekutý prostředek na ruční mytí nádobí. Výsledkem ale bývá kuchyně plná husté pěny, která pronikne přes těsnění dvířek na podlahu a dokáže vytopit kuchyňskou linku i poškodit spodní čerpadlo.
Stejně tak se nevyplatí snižovat účinnost mytí na vlastní pěst u starších zanesených hrnců tím, že spustíte nejkratší třicetiminutový rychlý program. Rychlé programy pracují bez předmytí a bez dostatečného času pro aktivaci enzymů, takže sice rychle skončí, ale ohřejí vodu skokově a spotřebují více elektřiny než dlouhý úsporný režim.
Jak správně využít úsporný program Eco a nezkracovat životnost těsnění
Úsporný program Eco kolem padesáti stupňů Celsia trvá běžně tři až čtyři hodiny, což řadu uživatelů zbytečně odrazuje. Právě delší čas máčení při nižší teplotě však umožňuje enzymům v tabletě šetrně rozložit bílkoviny a tuky bez velkého odběru elektřiny na ohřev vody.
Před vložením tablety nebo rozpustné kapsle vždy dvířka zásobníku krátce vytřete suchou utěrkou. Pokud je přihrádka mokrá, vodorozpustný obal kapsle se přilepí ke stěně, v polovině cyklu nevypadne do lázně a myčka dokončí mytí jen v čisté vodě. Jednou za čtvrt roku také zkontrolujte otvory v otočných ostřikovacích ramenech, protože i drobné semínko z citronu nebo zrnko kmínu dokáže ucpat trysku a zhoršit mytí v celém rohu koše.
Krátký program místo oplachování a péče o samotnou myčku
Pokud vás od neopláchnutého nádobí odrazuje zápach z myčky v létě nebo při delším čekání na zaplnění, použijte vestavěnou funkci krátkého studeného předoplachu. Myčka při něm napustí jen zhruba tři až čtyři litry studené vody, opláchne talíře v uzavřeném okruhu a nezahřívá vodu drahou elektřinou. Jednou za měsíc pak spusťte prázdnou myčku na nejvyšší teplotu kolem sedmdesáti stupňů, která rozpustí usazené tuky v hadicích a prodlouží životnost celého spotřebiče.
Zdroje fotografií Otevřená myčka nádobí s vyskládanými talíři: No machine-readable author provided. Piotrus assumed (based on copyright claims). / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Špinavé nádobí v kuchyňském dřezu před vložením do myčky: User:Mysid / Wikimedia Public domain Vícesložková tableta do myčky nádobí s enzymy: Elke Wetzig / Wikimedia CC BY-SA 4.0