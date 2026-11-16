Největší kancelářská dřevostavba v Česku? V Hradci ji chtějí začít stavět na jaře
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Největší kancelářská dřevostavba v Česku? V Hradci ji chtějí začít stavět na jařeZdroj: ArchiZoom
Článek byl publikován 16.11.2026 10:30
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →