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Největší kancelářská dřevostavba v Česku? V Hradci ji chtějí začít stavět na jaře

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Nové administrativní centrum Lesů ČR v Hradci Králové se posunulo k výběru stavební firmy. Státní podnik vypsal zakázku na generálního dodavatele a stavbu chce zahájit v květnu 2027. Má tak vzniknout největší administrativní dřevostavba v zemi.
Největší kancelářská dřevostavba v Česku? V Hradci ji chtějí začít stavět na jaře

Největší kancelářská dřevostavba v Česku? V Hradci ji chtějí začít stavět na jaře

Zdroj: ArchiZoom
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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