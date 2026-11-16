Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V srdci Šumavy se skrývá tajemství. Obří hrad možná postavila civilizace starší než Keltové

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Vysoko v šumavských lesích se ukrývá stavba, která nedává archeologům spát. Obří hrad zabírá plochu několika hektarů a jeho mohutné kamenné valy přečkaly dvě tisíciletí. Nikdo přitom netuší, kdo a proč tak veliké opevnění vybudoval.
V srdci Šumavy se skrývá tajemství. Obří hrad možná postavila civilizace starší než Keltové

V srdci Šumavy se skrývá tajemství. Obří hrad možná postavila civilizace starší než Keltové

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Vědci zachytili signály z vesmíru, které nedokážou vysvětlit. Mohou pocházet z dosud neznámých hvězd
Vědci zachytili signály z vesmíru, které nedokážou vysvětlit. Mohou pocházet z dosud neznámých hvězd
Velký přehled lázní Česka a co se kde léčí. Kam můžete jet na pojišťovnu?
Velký přehled lázní Česka a co se kde léčí. Kam můžete jet na pojišťovnu?

České lázně se specializují na různé zdravotní problémy, od nemocí srdce a cév přes potíže s pohybovým...

Na Moravě stojí obří pyramida podobná mayským. Velká Slunečná je dílem jednoho muže
Na Moravě stojí obří pyramida podobná mayským. Velká Slunečná je dílem jednoho muže

Nedaleko Mikulova leží kopec, který na první pohled připomíná stupňovité pyramidy ve Střední Americe. Velká...

Obří kamenné pasti v poušti jsou staré 9000 let. Lidé do nich chytali celá stáda najednou
Obří kamenné pasti v poušti jsou staré 9000 let. Lidé do nich chytali celá stáda najednou

V pouštích Blízkého východu se nacházejí obrovské kamenné stavby, které při pohledu z výšky připomínají...

Věžáky v Kladně mají unikátní vytápění i protiatomový kryt. Bydlení, které se socialistickým architektům výjimečně povedlo
Věžáky v Kladně mají unikátní vytápění i protiatomový kryt. Bydlení, které se socialistickým architektům výjimečně povedlo

Od výškového bytového domu z 50. let byste nejspíš žádné valné pohodlí neočekávali. Rozdělovské věžáky v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.