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Nova připravuje novou taneční show. Na ledě se představí Soukalová, Issová i známí herci

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Televizní diváci se příští rok mohou těšit na zcela novou soutěž, která přivede známé osobnosti na ledovou plochu. Připravovaný pořad Hvězdy na ledě postupně odhaluje své účastníky a mezi prvními oznámenými jmény nechybí úspěšná biatlonistka, oblíbení čeští herci ani slovenské televizní hvězdy.
Gabriela Soukalová na propagačním snímku Hvězdy na ledě

Gabriela Soukalová na propagačním snímku Hvězdy na ledě

Zdroj: TV Nova
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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