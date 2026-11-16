Nova připravuje novou taneční show. Na ledě se představí Soukalová, Issová i známí herci
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Gabriela Soukalová na propagačním snímku Hvězdy na leděZdroj: TV Nova
Článek byl publikován 16.11.2026 10:10
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