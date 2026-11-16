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Vilma Cibulková po odchodu ze seriálů a divadel promluvila o léčbě. Prozradila, jak se jí dnes daří

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Herečka Vilma Cibulková se po období, kdy se stáhla z několika pracovních projektů, znovu vyjádřila ke svému soukromí. Potvrdila pobyt na rehabilitaci a připomněla také dřívější protialkoholní léčbu. Zároveň odmítla představu, že by její současný život vypadal tak nepříznivě, jak se v posledních měsících spekulovalo.
Vilma Cibulková

Vilma Cibulková

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

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