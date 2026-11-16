Miluje rap a dělá rozhovory. Dcera Terezy Pergnerové nechce jít ve stopách maminky, ale úplně jinou cestou

Tereza Pergnerová vstoupila do televize ještě před dvacítkou, moderovala Eso na Nově a stala se tváří generace devadesátek. Její dcera Nathalie, která letos v březnu oslavila osmnáctiny, volí úplně jiný směr. S partou kamarádů se zapojila do rapového projektu Homies, kde vede rozhovory s rappery. A když mluví o budoucím povolání, nezmiňuje kamery ani studio. Chce být kriminalistka.
Rap místo televizního studia
Podle Terezy Pergnerové Nathalie „miluje rap“ a s kamarády pracuje pro projekt Homies, který je na rapu postavený. Konkrétně v něm dělá rozhovory, kdo přesně před jejím mikrofonem seděl a na jaké platformě výstupy vycházejí, veřejně známo není. Tereza sama přiznává, že jde zatím spíš o zábavu než o práci. Přesto je v tom vidět zárodek něčeho vlastního: žánrově úzké rozhovory v komunitním prostředí jsou něco diametrálně odlišného od celoplošného hudebního pořadu, kterým její matka v polovině devadesátých let oslovovala miliony diváků.
Zajímavé je, že se Nathalie do projektu podle dostupných informací dostala přes vrstevníky, ne přes maminčiny kontakty. Tereza to popisuje jednoduše: dcera to dělá „s kámošema“.
Kriminalistka, ne moderátorka
Redakci VIPŽivot neuniklo, že Tereza prozradila poslední veřejně známý profesní sen Nathalie. Stalo se tak na Plese jako Brno v lednu 2026: dcera by chtěla být kriminalistkou. Není to úplně z ničeho, Nathalie studuje odbornou školu veřejnoprávní a Tereza ji opakovaně popisuje jako „rentgenovou osobnost“, která hloubavě přemýšlí o lidech, mezilidských vztazích a stavu společnosti. Kombinace analytického myšlení a zájmu o lidi dává kriminalistiku jako volbu smysl, i když jde zatím o sen, ne o hotové rozhodnutí.
Sama Nathalie na začátku roku 2025 řekla, že chce zůstat v Česku, ale před nástupem do práce by ráda procestovala svět. Její horizont tedy není jen volba povolání, je to celý životní plán, který se teprve skládá.
Proč ji Tereza tak dlouho chránila
Pergnerová roky držela dceru mimo dosah médií. Ještě v lednu 2025 vysvětlovala, že na veřejnost moc nechodí právě proto, aby Nathalie měla obyčejné dětství. O dětech mluvila jen v nezbytné míře, s odkazem na jejich osobní práva. Změna přišla na brněnském plese, kde dceru poprvé výrazněji uvedla do společnosti se slovy, že už je „silná a pevná“.
Za tím stojí i osobní zkušenost. Tereza v rozhovoru pro Expres FM popsala svého otce jako pracovitého pedanta, který ji po skončení Esa tvrdě kritizoval, a od kterého jí chybělo slyšet, že ji má rád. Když dnes mluví o Nathalii, výslovně říká, že ji nechce tlačit a nechce zopakovat stejnou chybu. Dceru do ničeho nenutí, pubertální bouřky bere jako přirozenou součást dospívání a zdůrazňuje lásku a respekt.
Dvě identity, žádná hotová odpověď
Na jedné straně rapový projekt s kamarády, rozhovory, digitální kultura. Na druhé zájem o řád, vyšetřování, kriminalistiku. Vypadá to jako protipóly, ale podle nás jde o dvě strany téže mince, zvědavosti na lidi a jejich příběhy. Rozhovor s rapperem i výslech svědka nakonec stojí na stejné dovednosti: umět klást otázky a poslouchat odpovědi.
Nathalie není připravená „nástupkyně Pergnerové“ s nachystanou televizní kariérou. Je to osmnáctiletá studentka, která si teprve hledá vlastní jazyk, někde mezi beatem a paragrafem.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová