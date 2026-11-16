Zaskakující kapitán Sparty Řepík kritizoval tým po nečekané porážce. Od druhé třetiny jsme skoro nebyli na ledě

Neděle 15. listopadu 2026, šestnáctá hodina, O2 arena a 15 153 diváků. Sparta šla do zápasu 19. kola Tipsport extraligy po první třízápasové vítězné sérii sezony a s céčkem na hrdi Michala Řepíka, který zaskakoval za chybějícího Filipa Chlapíka. Po první třetině bylo 1:1 a za Spartu skóroval právě Řepík. Pak ale domácí přestali hrát a Mountfield HK si odvezl výhru 3:1. Řepík po utkání podle
ČTK mluvil bez obalu o bídném výkonu, o špatném vstupu do druhé třetiny, o přesilovkách a o křeči v týmu. Hlavně ale řekl větu, kterou si fanoušci odnesli domů: „Od druhé třetiny jsme skoro nebyli na ledě.“ Nebyla to jen emoce. Statistiky mu dávají za pravdu. Dvacet minut, ve kterých Sparta zmizela
Úvodní třetina neslibovala nic dramatického. Sparta otevřela skóre, když Řepík zakončil po přihrávce Čacha, Hradec srovnal a v závěru se strhla bitka. Michael Vukojevic poslal Sekáče na led, Jan Rutta to později ocenil jako „super“ moment, kdy se Sekáč za tým postavil. Taková chvíle obvykle domácí mužstvo nakopne. Tentokrát se nestalo nic.
Druhá třetina patřila Hradci. Podle zápasové zprávy Mountfieldu prohrála Sparta ve střelách 2:13. Za dvacet minut to znamená dvě střely na branku, tedy jednu za deset minut hry. Hosté vyhrávali souboje, diktovali tempo a v 31. minutě šli do vedení. Gól dal opět Vukojevic, tečí, a uzavřel tím osobní oblouk, který ho nakonec vynesl na ocenění nejlepšího hráče Hradce. Ve třetí třetině přidal pojistku Radovan Pavlík a Sparta už neodpověděla.
Řepík popsal totéž z pohledu hráče na ledě: tým se nedokázal dostat z vlastního pásma, chyběla jednoduchost, pracovitost a tlak do brány. Po první třetině měla Sparta podle něj navázat, místo toho vjela do druhé úplně vedle. Trenér Patrik Augusta byl podobně stručný. Druhou třetinu si podle svých slov nedokáže vysvětlit. Sparta přestala hrát, nešly jí nohy a nevyhrávala souboje.
Pohled do vlastních řad doplnil Jan Rutta, pro kterého šlo o domácí premiéru v O2 areně. Klub ho 2. listopadu představil jako dvojnásobného vítěze Stanleyova poháru a mistra světa, který se vrací do Česka po devíti letech. Proti Hradci nastoupil v obraně s Matyášem Michálkem a po zápase řekl, že soupeř hrál bruslivý hokej, soubojů bylo hodně, Sparta začala dobře, ale druhá třetina jí nevyšla vůbec. Ani zkušenost z NHL ten výpadek nezastavila.
Přesilovky, které nejsou zbraní
Pokud druhá třetina byla nehodou, přesilovky jsou diagnózou. Sparta jich proti Hradci měla šest a nevyužila ani jednu. Řepík je označil za „fakt špatné“ a popsal i proč: tým se opakovaně nedostal ani do útočného pásma, protože Hradec svou rychlostí zavřel střední pásmo a sparťanské rozehrávky se rozpadaly dřív, než mohly začít.
Hradecký kouč Petr Koukal to viděl z druhé strany. Za klíč zápasu označil tři ubráněná oslabení v první třetině. V tu chvíli mohla Sparta utéct a zápas zavřít, místo toho dala soupeři najevo, že se její přesilovky bát nemusí. Hradec si z toho vzal sebevědomí a ve druhé třetině ho proměnil v drtivou převahu.
Podstatné je, že kapitán i trenér o přesilovkách nemluvili jako o jednorázovém selhání. Augusta jmenoval dvě hlavní příčiny porážky: přesilovou hru a druhou třetinu. Dodal, že Sparta po několika krocích dopředu udělala krok zpátky. Podle nás to je nejcitlivější místo celého večera. Tým, který v přesilovce nedokáže ani přejet modrou čáru, přichází o nejjednodušší cestu k bodům ve chvílích, kdy mu hra nejde.
Řepík k tomu přidal postřeh, který přesahuje taktiku. V mužstvu je podle něj křeč, „ruce nejsou tak volné“. Když chybí lehkost, musí to tým podle něj ubojovat tvrdostí a pracovitostí. To je od lídra kabiny jasný vzkaz: na kreativitu se teď čekat nedá, body se musí vydřít.
Konec krátké série a co říká tabulka
Porážka byla nečekaná hlavně kvůli formě obou týmů. Sparta před nedělí porazila Litvínov 3:0, v Karlových Varech vyhrála 3:1 a poprvé v sezoně zvládla tři zápasy po sobě, aniž by ztratila bod. Hradec naopak podle ČTK přijížděl se sérií tří porážek. Hrál tedy tým v náznaku obratu proti týmu v útlumu. Výsledek tyto role prohodil.
Tabulkově Sparta zatím nespadla. Podle aktuální
tabulky Českého hokeje je po 19 zápasech šestá s 28 body a skóre 49:44. Mountfield se přiblížil na rozdíl jediného bodu: je devátý s 27 body, ovšem po 18 zápasech, takže má zápas k dobru. Mezi oběma týmy je natěsnáno celé středové pole:
Tým Body Poznámka Sparta 28 6. místo, 19 zápasů Karlovy Vary 28 stejný bodový zisk Plzeň 28 stejný bodový zisk Liberec 27 bod za Spartou Mountfield HK 27 9. místo, 18 zápasů
Podle našeho propočtu ztrácí Sparta na čtvrté České Budějovice, tedy na poslední místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále, čtyři body. Náskok na dvanáctou Mladou Boleslav činí osm bodů, na třináctou Vítkovice deset. Předkolo play-off tedy Spartě nehrozí, ale cesta do první čtyřky se v neděli trochu prodloužila. V takhle hustém středu tabulky rozhoduje každý domácí zápas, a právě proto Řepík zdůraznil, že doma musí Sparta body sbírat.
Plná aréna, prázdný výkon
Kontrast se ukázal mimo led. Sparta má listopad, který umí prodat. Projekt
Sparťanská krev běží už dvacátým rokem, tým hraje celý měsíc ve speciálních dresech a dárci dostávají voucher na utkání s Hradcem nebo Plzní. Loňský ročník přilákal 7 106 lidí ochotných darovat krev, úspěšných odběrů bylo 6 478, nasbíralo se 2 967 litrů krve a mezi dárci bylo 582 prvodárců. Takovou energii kolem sebe vytvoří málokterý klub v Česku.
O to tvrději působí, co se dělo na ledě. Patnáct tisíc lidí přišlo do arény, která dýchala atmosférou velkého zápasu, a dostalo dvacet minut, kdy domácí vystřelili na bránu dvakrát. Řepík to sám vnímal jako dluh vůči fanouškům. Opakovaně se vracel k tomu, že tým od druhé třetiny skoro nebyl na ledě, a znělo to spíš jako omluva než jako výmluva.
Do toho vstupuje širší nálada v hledišti. Začátkem listopadu se Sparta Hockey Supporters na sociálních sítích ostře vymezili vůči lidem odpovědným za skladbu kádru: hráči a trenéři se podle nich mění, ti, kdo tým skládají, zůstávají, a výsledky nepřicházejí. Sportovního manažera Jaroslava Hlinku ve vyjádření, které jsme dohledali, jmenovitě nezmínili, ten ale patří k lidem, kteří kádr spoluvytvářejí. Kontext je neúprosný. Sparta naposledy slavila titul v sezoně 2006/07, letošní ročník je tedy dvacátý bez mistrovského poháru. Každý výpadek jako ten proti Hradci tak u fanoušků nepůsobí jako jedna smolná neděle, ale jako další díl dlouhého seriálu.
Podle nás proto Řepíkova slova váží víc než běžná pozápasová kritika. Zaskakující kapitán neříkal, že se nedařilo. Řekl, že tým přestal hrát. Před takovou kulisou a v takové době si Sparta dvacetiminutový výpadek a nulovou přesilovku dovolit nemůže. O průběhu debaty v kabině zdroje mlčí a klub žádné personální kroky neoznámil. Veřejně ale zaznělo dost, aby bylo jasné, že vedení týmu neprošlo nedělí lhostejně. Augusta ostatně mluvil o „špatné prohře“.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat vyjádření vedení Sparty, zda v návaznosti na nevyrovnané výkony nesáhne k nějakým změnám, ale odpovědí se do publikace článku nedočkala.
Na nápravu nebude Sparta mít domácí prostředí. Ve čtvrtek 19. listopadu od 17:30 hraje v Budvar aréně v Českých Budějovicích, tedy právě u týmu, který drží čtvrtou příčku. Pak ji čekají Pardubice, Brno a Vítkovice a do O2 areny se v lize vrátí až 29. listopadu proti Plzni. Řepík chtěl tvrdost a pracovitost místo lehkosti. Čtyři zápasy venku za sebou jsou přesně to místo, kde se ukáže, jestli ho kabina slyšela.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek