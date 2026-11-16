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Zaskakující kapitán Sparty Řepík kritizoval tým po nečekané porážce. Od druhé třetiny jsme skoro nebyli na ledě

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Sparta doma podlehla Hradci 1:3. Zaskakující kapitán Michal Řepík po zápase spoluhráče nešetřil: od druhé třetiny podle něj tým skoro nebyl na ledě.
Zaskakující kapitán Sparty Řepík kritizoval tým po nečekané porážce. Od druhé třetiny jsme skoro nebyli na ledě

Zaskakující kapitán Sparty Řepík kritizoval tým po nečekané porážce. Od druhé třetiny jsme skoro nebyli na ledě

Zdroj: HC Sparta Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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