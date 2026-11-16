Mini krémeše s medovým těstem a jemnou náplní: Slavnostní moučník, který se krásně vyjímá na dezertním talíři

Když se mi zlíbí provonět celou kuchyni tou nejkrásnější
medovou vůní, sáhnu po receptu na naprosto úchvatný vykrajovaný . Zapomeňte na zdlouhavé krájení velkých a medový krémeš neforemných řezů, protože tyhle roztomilé medové koláčky plněné poctivým a nadýchanou šlehačkou si zamiluje úplně každý. Jsou pudinkovým krémem neuvěřitelně křehké, lahodné a na svátečním stole vypadají naprosto velkolepě.
Příprava tohoto
je nesmírně hravá a dezertu výsledek předčí veškerá vaše očekávání.
Můj tip zní: Medové těsto vyválejte na lehce pomoučněném válu rovnoměrně na tenkou vrstvu, aby se koláčky při pečení krásně nafoukly a po vychladnutí byly dokonale křehké. Recept na vykrajované medové krémeše
Celkový čas přípravy a pečení: 60 minut Ingredience potřebné k přípravě
Medové těsto: 240 g hladké mouky 100 g práškového cukru 50 g Hery nebo másla 2 polévkové lyžice medu 1 vejce velikosti M 0.5 čajové lžičky sody
Krém: 400 ml mléka 1 ks Zlatého klasu (40 g) 80 g krystalového cukru 1 čajová lžička vanilkového cukru 100 g změklého másla
Šlehačka: 250 ml smetany ke šlehání 1 polévková lžíce práškového cukru 1 čajová lžička vanilkového cukru 1 čajová lžička ztužovače Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, medové koláčky s krémem Postup při přípravě mini medových krémešů
1. Z mléka, Zlatého klasu a krystalového cukru
uvařte hustý puding, který nechte pod fólií zcela vychladnout.
2. Do vychladlého pudinku
přidejte změklé máslo a společně vymíchejte do hladkého krému (pro lepší chuť můžete vmíchat i kapku rumu).
3. Z hladké mouky, práškového cukru, Hery nebo másla, medu, vajec a sody
vypracujte hladké těsto.
4. Připravené těsto
rozválejte na tenkou placku o hrubosti asi tři milimetry a pomocí formičky nebo širšího poháru vykrajujte úhledná kolečka o průměru sedm centimetrů.
5. Vykrojená kolečka
naskládejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 180 stupňů přibližně 10 minut. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, vykrajovátko nepotřebujete, stačí sklenička
6. Upečené medové placičky
nechte zcela vychladnout na roštu nebo na lince.
7. Na spodní polovinu každého koláčku
naneste vrstvu připraveného krému a navrch přidejte vyšlehanou šlehačku se ztužovačem.
8. Vše
prikryjte druhou polovinou koliesok, lehce poprašte moučkovým cukrem a uložte do chladu k odležení. Tipy redakce: Odležení v chladu: Medové krémeše chutnají nejlépe, když je necháte v lednici odležet alespoň pár hodin, aby těsto nádherně z křehlo. Tvarování koleček: K vykrajování můžete použít také skleničku s ostrým okrajem nebo speciální tvořítka na cukroví. Kvalitní med: Pro intenzivnější chuť a vůni volte poctivý včelí med od prověřeného včelaře. Šlehání smetany: Smetana na šlehačku musí být důkladně vychlazená, aby se vám s pomocí stužovače podařilo ušlehat pevnou pěnu. Skladování v dóze: Zákusky uchovávejte v uzavřené krabičce v chladničce, kde vydrží krásně vláčné a čerstvé.
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Foto a recept: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca