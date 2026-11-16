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Mini krémeše s medovým těstem a jemnou náplní: Slavnostní moučník, který se krásně vyjímá na dezertním talíři

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Připravte si úchvatné vykrajované medové krémeše plněné pudinkovým krémem a šlehačkou. Originální a neskutečně křehká domácí dobrota. Vyzkoušejte na vlastní chuťové buňky.
Obrázek k receptu na medové krémeše

Obrázek k receptu na medové krémeše

Zdroj: Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, recept medové krémeše
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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