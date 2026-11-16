Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V pět odpoledne je tma a mozek hlásí konec dne. Jak si nenechat listopadem ukrást celý večer

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
V létě v pět odpoledne přemýšlíš, co ještě stihneš. V listopadu otevřeš dveře z práce, venku je noc a tělo začne vyjednávat o pyžamu. Není potřeba z večera vyrábět druhou pracovní směnu. Ale byla by škoda nechat si několik měsíců v roce pravidelně ukrást už v sedmnáct nula nula.
V pět odpoledne je tma a mozek hlásí konec dne. Jak si nenechat listopadem ukrást celý večer

V pět odpoledne je tma a mozek hlásí konec dne. Jak si nenechat listopadem ukrást celý večer

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:14

Reklama
Další články z Poudree.cz
Maggie Gyllenhaal přestala čekat, až jí Hollywood dá dobrou roli. Začala si psát a režírovat vlastní
Maggie Gyllenhaal přestala čekat, až jí Hollywood dá dobrou roli. Začala si psát a režírovat vlastní
Tolerance neznamená, že musíš všechno snášet. Respekt k druhým není smlouva proti sobě
Tolerance neznamená, že musíš všechno snášet. Respekt k druhým není smlouva proti sobě

„Buď tolerantní“ zní jako univerzálně dobrá rada. Jenže se velmi snadno změní v požadavek, abys mlčela,...

Věci, které muži chtějí v posteli, ale jen málokdy si o ně řeknou nahlas
Věci, které muži chtějí v posteli, ale jen málokdy si o ně řeknou nahlas

O sexu se mluví hodně, ale přímo s člověkem, se kterým ho máš, někdy překvapivě málo. A mužské touhy...

Tento drobný signál může podle psychologů ukazovat na vyčerpání
Tento drobný signál může podle psychologů ukazovat na vyčerpání

Vyčerpání si většina z nás představuje dost konkrétně. Únavu, kterou cítíš v těle. Nedostatek energie,...

Vidíš svět jinak jen proto, že mluvíš česky? Jazyk ti možná trénuje mozek, aniž o tom víš
Vidíš svět jinak jen proto, že mluvíš česky? Jazyk ti možná trénuje mozek, aniž o tom víš

Když řeknu „modrá“, pravděpodobně si představíš jednu poměrně širokou rodinu barev. Někdo, kdo vyrostl s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Osobní rozvoj
Zobrazit více
LifestyleOsobní rozvoj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.