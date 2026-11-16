Golf, Kadett nebo Sierra. Pro tyhle západní ojetiny jezdili Češi po revoluci s obálkou plnou marek

Obálka s německými markami v kapse, noční cesta za hranice a vysněný západní vůz na převozních značkách. Po otevření hranic v devadesátých letech zaplavily české silnice ojeté automobily z německých i rakouských bazarů.
Pravidla pro proclívání a dovozní poplatky zahraničního zboží vymezil
celní zákon z roku 1993, prudký nárůst počtu evidovaných osobních aut zaznamenává historická pokladnice dat Českého statistického úřadu, ochranné známky automobilek eviduje databáze Úřadu průmyslového vlastnictví a proměny životního stylu po pádu železné opony zkoumá sbírka novodobých dějin Národního muzea.
Vázaný vklad i spacáky na chodníku. Jak se v Mototechně čekalo na auto za socialismu Fronty na hranicích a touha po západním pohodlí
Pád socialismu přinesl zásadní zlom v motorismu. Lidé už nemuseli čekat dlouhé roky v ponižujících pořadnících, o kterých vypráví článek o
nekonečném čekání v prodejnách Mototechna. Statisíce řidičů toužily po moderním voze se spolehlivým topením a tichým motorem. Domácí vozový park tvořily hlavně zastaralé škodovky, jejichž technické limity přibližuje text o přehřívání motoru socialistické stodvacítky. Západní ojetina znamenala okamžitý skok o celou generaci kupředu.
Nejčastějším cílem nákupních výprav se staly německé a rakouské autobazary v příhraničí. Češi vyráželi brzy ráno s peněženkou plnou tvrdé měny v markách či šilincích, aby stihli obejít co nejvíce prodejců. Na vytoužený automobil nasadili žluté převozní značky a vydali se na cestu domů. Na hraničních přechodech jako Rozvadov nebo Folmava stály kolony desítek aut čekajících na celní odbavení a vyměření dovozního cla.
Aerodynamický Ford Sierra lákal české řidiče moderním tvarem i prostorným interiérem. Mnoho dovezených kusů mělo za sebou statisíce kilometrů na německých dálnicích. Králové českých silnic jménem Golf, Sierra a Kadett
Králem dovozových aut se stal bílý nebo červený Volkswagen Golf druhé generace. Vynikal jednoduchou mechanikou, odolným podvozkem a úsporným naftovým motorem, který dokázal polykat statisíce kilometrů. Rodiny s dětmi často volily prostorný Ford Sierra se splývavou zádí nebo aerodynamický Opel Kadett generace E, kterému motoristé říkali slza. Tato auta nabízela pětistupňovou převodovku, kvalitní odhlučnění a posilovač brzd, což byl pro majitele starých žigulíků hotový zázrak.
Prudký nárůst dopravy a nové dálniční úseky si brzy vyžádaly zpoplatnění rychlostních komunikací, jak připomíná článek o tom, jak
první dálniční známka v roce 1995 vstoupila do života českých řidičů. Zahraniční ojetiny zvládaly dálniční tempo bez vibrací a umožnily rodinám pohodlně cestovat na dovolenou k moři do Itálie či Chorvatska. Populární Opel Kadett generace E přezdívaný slza se stal častou volbou rodin. Přijatelná cena na západních vrakovištích a bazarech otevřela cestu k masovému dovozu. Štěrkové plácky a divoká pravidla obchodu
Kdo nechtěl jezdit do ciziny sám, zamířil do některého ze stovek nově otevřených autobazarů. Ty vyrůstaly podél hlavních silnic na provizorních štěrkových pozemcích obehnaných pletivem. Kancelář majitele sídlila ve stavební buňce a auta lákala kupce pestrobarevnými praporky. Velká část obchodů probíhala v hotovosti a inzeráty se podávaly prostřednictvím tištěných inzertních novin.
Devadesátá léta provázela také odvrácená tvář v podobě podvodů. Mechanické tachometry se běžně stáčely vrtačkou o desítky tisíc kilometrů a vážně havarovaná auta se svařovala z několika různých vraků. Přesto dovoz ojetin z Německa zásadně proměnil tvář české společnosti a splnil statisícům rodin sen o vlastním spolehlivém autě.
První dálniční známku lepili i motorkáři. V roce 1995 platili stejně jako řidiči aut Srovnání nejčastěji dovážených ojetin v devadesátých letech
Model automobilu Země původu Hlavní přednosti Typické slabiny Volkswagen Golf II Německo Nezničitelný podvozek a legendární motory diesel Jednoduchá základní výbava a koroze lemů Ford Sierra Německo, Velká Británie Pohodlný podvozek a velký zavazadlový prostor Hnací zadní náprava na zimním sněhu Opel Kadett E Německo Nízká pořizovací cena a úsporné zážehové motory Výrazná náchylnost karoserie ke korozi prahů Audi 80 generace B3 Německo Plně pozinkovaná karoserie a prémiový interiér Vyšší cena náhradních dílů a drahý servis
Chladič vpředu a motor vzadu. Proč stodvacítka vařila v každém kopci Často kladené otázky o porevolučním dovozu aut
Jaké značky aut se po revoluci dovážely nejvíce? Jednoznačně dominovaly německé značky v čele s vozy Volkswagen, Ford a Opel. Oblíbené byly také francouzské modely Renault 19 nebo Peugeot 205 a 405.
Co znamenaly žluté převozní značky? Žluté převozní značky vydávaly německé úřady pro krátkodobý převoz zakoupeného vozu po vlastní ose. Obsahovaly pojištění a platily pouze několik dní do překročení státní hranice. Jak se v devadesátých letech ověřoval původ vozu? Centrální elektronické registry neexistovaly a původ se ověřoval pouze z papírového technického průkazu. To otevíralo prostor pro legalizaci kradených vozidel a manipulace s čísly karoserie. Zdroje fotografií Bílý Volkswagen Golf druhé generace: Rudolf Stricker / Wikimedia CC 3.0 Stříbrný Ford Sierra se splývavou zádí: Rudolf Stricker / Wikimedia CC 3.0 Červený Opel Kadett generace E: Ruben de Rijcke / Wikimedia CC 3.0