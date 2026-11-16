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Hřiště v novojičínské Žilině prošlo proměnou. Nabízí zábavu i cvičení

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Dětské hřiště v novojičínské místní části Žilina získalo nové herní prvky a propojilo se se sousedním workoutovým hřištěm. Vznikl tak sportovně-relaxační areál určený dětem, rodinám i dospělým sportovcům. Obnova stála přes 580 tisíc korun.
Hřiště v novojičínské Žilině prošlo proměnou. Nabízí zábavu i cvičení

Hřiště v novojičínské Žilině prošlo proměnou. Nabízí zábavu i cvičení

Zdroj: Město Nový Jičín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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