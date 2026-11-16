Nová koupelna bez bourání obkladů: betonová stěrka se nanese přímo na dlaždice a žádné spáry už nikdy nečistíte

Sbíječka zůstane ve sklepě a kontejner na suť se objednávat nemusí. Na zažloutlé kachličky z devadesátých let místo toho dorazí míchadlo, hladítko a role sklovláknité síťoviny. Mikrocement, kterému se v koupelnách říká betonová stěrka, přilne k původnímu obkladu, pokud ten pevně drží. Po uzavření lakem vytvoří omyvatelný povrch bez jediné spáry na ploše. Úspora je hmatatelná: podle ceníku obkladačských prací PRAGO stojí samotné vybourání obkladů a dlažby 200 až 400 Kč za metr čtvereční a odvoz suti dalších 6 000 až 7 900 Kč. Realizační firmy navíc odhadují, že se rekonstrukce zkrátí zhruba ze tří týdnů na jeden. Peníze se ovšem nevypaří, jen se stěhují jinam: do přípravy podkladu, hydroizolace a ochranného laku. Právě tam se rozhoduje, jestli sprcha vydrží roky, nebo jen do první zimy.
Jak betonová stěrka drží na starých dlaždicích
Pod názvem betonová stěrka se skrývá tenká pohledová vrstva o síle 1,5 až 3 mm. S konstrukčním betonem, který se lije v centimetrech, ji pojí hlavně minerální vzhled a ručně tažená kresba. Uvnitř pracuje směs cementu, pryskyřice a speciálních přísad, které ji činí voděodolnou.
Na glazuru se ovšem neplácá rovnou. Výrobce CimentArt i jeho český partner Design-Solution popisují vícevrstvý systém, kde má každý krok svou funkci:
Očista a zdrsnění: pryč musí starý silikon, mastnota, vodní kámen i zbytky chemie. Hladká glazura se přebrousí, aby se na ni bylo čeho chytit. Vyrovnání spár: prohlubně mezi dlaždicemi se vyplní, jinak by se rastr propsal do finální plochy. Penetrace neboli adhezní můstek: spojka mezi keramikou a novou vrstvou. Armovací tkanina se základní vrstvou: sklovláknitá síťovina zpevní celek a rozloží napětí. Finální jemná stěrka: určuje výslednou kresbu a odstín. Plnič pórů a dvousložkový polyuretanový lak: uzavírají povrch proti vodě a nečistotám a dávají mu lesk či mat.
Výsledek dokáže sjednotit stěny, podlahu, sprchový kout, niky i umyvadlovou desku do jediného plynulého celku. Malá koupelna tak opticky naroste, protože oko nikde nezakopne o mřížku.
Kontrolní seznam: unesou vaše staré obklady stěrku?
Hladítko vydrží jen tak dlouho, jak dlouho drží dlaždice pod ním. Než začnete poptávat firmy, projděte koupelnu sami:
Poklepejte násadou šroubováku po každé dlaždici. Dutý zvuk prozradí odlepený kus. Hledejte praskliny v keramice i ve spárách, hlavně u rohů a kolem baterií. Zkuste pohyb: dlaždice, která se viklá, nemá pod stěrkou co dělat. Prohlédněte mapy po vlhkosti, plíseň za silikonem nebo opadávající omítku nad obkladem. Zkontrolujte spád ve sprše, zda voda odtéká k vpusti, nebo se drží v kaluži.
Duté či uvolněné dlaždice se podle výrobců nemají přetahovat. Musí pryč a podklad se opraví, takže lokální bourání může přijít i u rekonstrukce „bez bourání“. Profesionál by měl navíc změřit rovinnost a zbytkovou vlhkost a ověřit stav původní hydroizolace. Pokud ve zdi vzlíná kapilární vlhkost, žádný lak ji nezastaví.
Trhliny v podkladu se dají zachránit. WFdesign je sešívá ocelovými sponami zalitými epoxidem a překrývá sklovláknitou síťovinou. Bez takového zásahu se prasklina dřív či později propíše do hotového povrchu, protože stěrka věrně kopíruje vše, co leží pod ní.
Sprchový kout bez spár stojí na hydroizolaci
Mokrá zóna je pro mikrocement zkouškou dospělosti. Výrobci ho do sprchy výslovně doporučují, ovšem se skladbou, kterou na první pohled nikdo neuvidí. Patří k ní hydroizolační stěrka, těsnicí pásy v koutech, manžety kolem prostupů baterií a pečlivé napojení na žlab nebo vpust.
Technický list laku
Topciment Topsealer předepisuje tři až čtyři vrstvy, v mokrých a vytížených zónách rovnou čtyři. Maximální odolnosti lak dosáhne po sedmi dnech. Výrobce zároveň upozorňuje, že lak utěsní póry proti stékající vodě, ale samostatnou hydroizolací proti trvalému kontaktu s vodou se nestává. Konstrukci chrání vrstva pod stěrkou, lak hlídá jen povrch.
Stěrka sice plochu zbaví spár, technické a pohybové spáry ovšem zůstávají. Přechod stěny do podlahy, kouty a okolí odtoku se řeší pružným detailem. Pevné přetažení by v místech, kde konstrukce pracuje, dříve nebo později prasklo.
Náběh vyžaduje trpělivost:
prvních 72 hodin podle CimentArtu žádná chůze, voda ani čištění, Concrada je lehce pochozí po zhruba 16 hodinách, plnou zátěž podlaha snese po sedmi dnech, Microbond radí sprchový kout zatěžovat postupně, třeba ob den, a teprve po týdnu bez netěsností přejít na běžný provoz, plnou tvrdost získá povrch zhruba po čtyřech týdnech, kyselinám a zásadám se má vyhýbat aspoň deset dní.
Údržba pak odmění. Drhnutí zčernalých spár kartáčkem odpadá a stačí měkký hadřík s pH neutrálním čističem. Po sprchování se vyplatí vodu stáhnout stěrkou na sklo. Tabu jsou abrazivní písky, drátěnky a silné odvápňovače, které Topciment výslovně nedoporučuje, protože narušují ochranný film. Pokud chemii použijete, vždy ji opláchněte čistou vodou.
Šrám v laku nemusí znamenat konec. Design-Solution popisuje lokální opravu: probroušené místo se doplní, přebrousí a sjednotí s okolím. Neviditelnost záplaty však závisí na dekoru a šikovnosti řemeslníka.
Kolik stojí mikrocement v koupelně a kde se peníze schovávají
České realizační firmy se v roce 2026 drží poměrně úzkého pásma:
Firma Rozsah Cena včetně práce Newall koupelna 2 400 až 3 500 Kč/m² WFdesign (Festfloor) podlaha Life / stěny / Titan 2 500 / 3 000 / 3 000 Kč/m² Malíř Paul stěny a podlaha od 2 300 Kč/m² Malíř Paul sprchový kout s hydroizolací od 2 870 Kč/m² Design-Solution profesionální sprcha obvykle od 2 500 Kč/m²
Realisticky tedy počítejte s 2 300 až 3 500 Kč za metr čtvereční, u členitých sprch spíš s horní hranicí. Malá koupelna paradoxně vychází dráž, protože na pár metrech se nakupí rohy, niky a prostupy, zatímco souvislé plochy ubývá.
Klasický obklad se na první pohled tváří levněji: pokládka formátů do 60×60 cm stojí v Praze 790 až 1 130 Kč/m², dlažba od 720 Kč/m². K tomu se ale přičítá materiál, vybourání, odvoz suti, vyrovnání za 200 až 330 Kč/m² a hydroizolace za 330 až 860 Kč/m². Mikrocement položky bourání a suti u vhodného podkladu škrtá úplně. Podle nás tu leží jeho skutečná výhoda: šetří spíš nervy, prach a dny s nepoužitelnou koupelnou než samotné koruny za metr.
Při výběru firmy chtějte fotky hotových sprchových koutů, ne jen suchých obývákových stěn. Ptejte se na konkrétní systém a technický list, na řešení manžet a vpusti i na počet vrstev laku. Písemnou skladbu si nechte potvrdit před podpisem. CimentArt i Colori Creativi u systému Concrada shodně doporučují vyškoleného aplikátora a sety pro kutily nechávají spíš na testovací plochy mimo sprchu.
Mikrocement, pryskyřice, nebo tapeta do vlhka
Na trhu se bezespárová koupelna dá poskládat několika cestami a každá sedí jinému majiteli.
Mikrocement nabízí ruční minerální kresbu a sjednocení všech ploch. V Česku je dostupný třeba od CimentArtu (Aqua Nature, Aqua Base), Festflooru nebo Concrady. Vyžaduje pečlivý podklad a šetrnou chemii.
Pryskyřičné a pryskyřično-cementové stěrky bývají technicky hladší a často snesou víc chemie, ovšem působí méně „kamenně“. Kerakoll Cementoresina počítá podle technického listu se sprchami, vanami i parními lázněmi. Newall pracuje s pryskyřičným systémem Errelab.
Tapety do vlhka vyhrávají pestrostí vzorů, do sprchy se však nehodí. Duravit doporučuje i u vodoodpudivých typů držet se mimo zónu neustálého stříkání. Na kontrastní stěnu za umyvadlem se hodí skvěle, sprchový kout ale přenechávají stěrkám.
Klasická dlažba snese drsnější zacházení i agresivnější odvápňovače, s sebou ovšem nese rastr spár, kde se drží špína a vodní kámen.
Slib čisté koupelny bez sbíječky se tedy drží jen u obkladů, které pevně sedí. Kdo má pod glazurou duté kusy, ten jejich částečnému vybourání neunikne a plocha ve sprše zůstane bez spár jen na pohled, protože kouty a vpust si svůj pružný spoj ponechají. Přesnou životnost v letech ani jednotný interval přelakování navíc žádný z výrobců nezaručuje, obojí se odvíjí od konkrétního systému a kvality práce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková