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Vysadil spolujezdkyni a ujížděl policii. Když muž zničil auto, zkusil utéct pěšky

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Zákaz řízení ho za volantem nezastavil a před policejní hlídkou se rozhodl ujet. Řidič na Vyškovsku nejprve zkoušel projet kolem služebního vozu, pak zamířil ke stadionu, kde vysadil spolujezdkyni. V útěku pokračoval, dokud si auto nepoškodil natolik, že musel prchat po svých.
Vysadil spolujezdkyni a ujížděl policii. Když muž zničil auto, zkusil utéct pěšky

Vysadil spolujezdkyni a ujížděl policii. Když muž zničil auto, zkusil utéct pěšky

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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