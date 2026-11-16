Vysadil spolujezdkyni a ujížděl policii. Když muž zničil auto, zkusil utéct pěšky
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Vysadil spolujezdkyni a ujížděl policii. Když muž zničil auto, zkusil utéct pěškyZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 16.11.2026 11:20
Výsuvné sloupky v brněnské Rašínově a Masarykově ulici jsou technicky připravené. V nejbližší době by měly...
V okolí brněnského hlavního nádraží bylo opět rušno. Agresor si vyhlédl skupinku nic netušících lidí a...
Jihomoravanům se žije nejlépe ze všech Čechů. V první dvacítce letošního žebříčku kvality života se...
V rychlosti digitalizace Brno rozhodně nezaspí, míní staronový radní pro informační technologie Tomáš Aberl...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Od srážky vlaky dělilo 125 metrů. Nákladní souprava v Brně projela návěstidlo
- Konec neoprávněným vjezdům do centra? Výsuvné sloupky v Brně čeká zkušební provoz
- Ze strachu o život mu splnili všechna přání. Muž s nožem vydíral Brňany u nádraží
- Kde se žije nejlépe? Brno předběhly Hustopeče, Pohořelice i další menší obce