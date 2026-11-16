Americká neviditelná zbraň budoucnosti má za sebou další zkoušku. B-21 Raider poprvé odhodil munici

Zatímco dříve se jen vznášel nad kalifornskou pouští, nyní dokázal, že umí i udeřit. Nejnovější americký strategický bombardér B 21 Raider úspěšně absolvoval první ostrý test odhození munice za letu.
Americké letectvo udělalo v polovině listopadu 2026 zásadní krok k zavedení svého nejmodernějšího strategického letounu. Jak informoval odborný portál
DefenseScoop s odkazem na oficiální oznámení USAF z 13. listopadu 2026, zkušební stroj startující ze základny Edwards v Kalifornii úspěšně vypustil za letu konvenční munici. Letectvo tak oficiálně potvrdilo funkčnost zbraňové šachty i digitálních modelů letounu, který podle zprávy amerického kontrolního úřadu GAO tvoří klíčový pilíř modernizace strategické jaderné triády Spojených států.
Úspěšné vypuštění zbraně z vnitřní pumovnice je u letounu s nízkou radarovou odrazivostí citlivý okamžik. Otevření vrat šachty mění aerodynamické proudění kolem trupu a palubní systémy musí bezpečně oddělit munici od samokřídla bez poškození konstrukce nebo ztráty stability.
Čelní pohled na B 21 Raider odhaluje zapuštěné vstupy vzduchu a charakteristicky tvarovanou příď. Šestá generace stavěná na digitálním dvojčeti
Společnost Northrop Grumman označuje B 21 Raider za první letoun šesté generace na světě. Na rozdíl od staršího bombardéru B 2 Spirit z konce studené války nevznikaly nejprve ručně stavěné prototypy, ale už zkušební stroje odpovídají sériové výrobní konfiguraci.
Celý vývoj se opíral o digitální inženýrství a otevřenou softwarovou architekturu. Díky ní bude možné rychle nahrávat nové taktické funkce a integrovat budoucí typy střel s plochou dráhou letu bez nutnosti nákladných hardwarových přestaveb celého draku.
Neviditelný proudový přízrak. Horten Ho 229 předběhl dobu o celá desetiletí Méně údržby než u B 2 Spirit a stovka nových strojů
Zkušenosti s předchůdcem B 2 Spirit ukázaly, jak drahé a náročné bylo udržování speciálních povrchových nátěrů pohlcujících radarové vlny. Nový Raider využívá odolnější materiály navržené tak, aby letoun vyžadoval výrazně méně hodin pozemní údržby mezi jednotlivými bojovými vzlety.
Do testování na základně Edwards se v září 2025 zapojil i druhý zkušební letoun, což umožnilo souběžně ověřovat letové vlastnosti a integraci výzbroje. První operační základnou pro nové bombardéry se stane Ellsworth v Jižní Dakotě.
Druhý zkušební stroj B 21 Raider v letové konfiguraci nad pouštní oblastí v Kalifornii. Páteř amerického letectva na desítky let dopředu
Americké letectvo plánuje pořídit nejméně sto bombardérů B 21 Raider, které postupně nahradí nadzvukové stroje B 1B Lancer i neviditelné bombardéry B 2 Spirit. Po boku hluboce modernizovaných veteránů B 52 pak mají tvořit páteř dálkového úderného letectva až do poloviny století.
Stíhačka tak tajná, že ji USA odmítly prodat i za miliardy. F-22 Raptor dodnes budí respekt
Úspěšný listopadový shoz výzbroje potvrzuje, že program drží tempo směrem k bojovému nasazení. V době sílící protivzdušné obrany přitom půjde o jediný americký bombardér schopný pronikat hluboko do hustě chráněného vzdušného prostoru.
Zdroje fotografií b21_featured: United States Air Force / Wikimedia volné dílo b21_hangar_inline: Jeremy Mosier / Wikimedia volné dílo b21_second_inline: United States Air Force / Wikimedia volné dílo