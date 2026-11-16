Muž chtěl ukončit život skokem do Malše. Zachránila ho všímavá policejní hlídka
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Muž chtěl ukončit život skokem do Malše. Zachránila ho všímavá policejní hlídkaZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 16.11.2026 11:03
Hokejisté Českých Budějovic zvítězili v 19. kole extraligy nad Pardubicemi 2:1 a radovali se ve vzájemných...
Na Letné se sešly tisíce lidí z celé republiky na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií. Demonstraci...
Nová budova pro divadlo, EHMK nebo miliardový Dům Hvízdal. Budějovice mají před sebou řadu velkých...
Řidiči by měli zpozornět. Na frekventované budějovické křižovatce ulic Pražská a Pekárenská totiž dočasně...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Náročné manévry. Vánoční strom pro Tábor se přesouval přes zeď kláštera
- České Budějovice zdolaly Pardubice 2:1. O výhře Motoru rozhodl Beránek
- Na Letné demonstrovaly tisíce lidí za nezávislá veřejnoprávní média. Vyrazili i Jihočeši
- Jaké investice čekají Budějovice pod novým vedením? Ve hře jsou miliardové projekty