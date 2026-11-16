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Muž chtěl ukončit život skokem do Malše. Zachránila ho všímavá policejní hlídka

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Noční hlídka českobudějovických policistů zabránila možné tragédii. V Lidické ulici si všimli muže, který se díval z mostu do řeky Malše. Když začal přelézat zábradlí, okamžitě zasáhli. Muž jim následně přiznal, že chtěl skokem ukončit svůj život.
Muž chtěl ukončit život skokem do Malše. Zachránila ho všímavá policejní hlídka

Muž chtěl ukončit život skokem do Malše. Zachránila ho všímavá policejní hlídka

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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