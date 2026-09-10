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Proč je hlasování tajné? Dřív bylo normální, že všichni věděli, koho jste volili

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Dnes považujeme volební kabinku za samozřejmost. Ještě v 19. století však mohl být hlas veřejným prohlášením, které slyšeli sousedé, zaměstnavatelé i lidé ochotní za správnou volbu zaplatit.
Proč je hlasování tajné? Dřív bylo normální, že všichni věděli, koho jste volili

Proč je hlasování tajné? Dřív bylo normální, že všichni věděli, koho jste volili

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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