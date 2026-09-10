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Tělo nemusí při proměně své buňky zahodit. Některým prostě změní jejich biologickou identitu

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Metamorfóza bývá popisována jako biologická přestavba, při níž larvální tělo ustupuje a vzniká dospělé. U žaludovce Schizocardium californicum však vědci sledovali jednotlivé buňky a zjistili, že tento process je mnohem složitější.
Tělo nemusí při proměně své buňky zahodit. Některým prostě změní jejich biologickou identitu

Tělo nemusí při proměně své buňky zahodit. Některým prostě změní jejich biologickou identitu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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