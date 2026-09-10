Tělo nemusí při proměně své buňky zahodit. Některým prostě změní jejich biologickou identitu

Jedno tělo, dva velmi odlišné životy
Mnohé larvální buňky totiž během proměny nezmizí. Metamorfóza tak není jen bourání a stavění. Část těla se přepisuje zevnitř. Schizocardium californicum patří mezi žaludovce, mořské bezobratlé příbuzné ostnokožcům a vzdáleně také strunatcům. Jeho životní cyklus zahrnuje planktonní larvu tornarii, která se pohybuje a získává potravu pomocí brv, a pozdějšího živočicha přizpůsobeného životu u dna. Proměna mezi oběma stadii je natolik výrazná, že vyvolává základní otázku: z čeho se vlastně nové tělo vytvoří?
Jednou možností by bylo velkou část larválních buněk odstranit a postavit nové tkáně z nově vznikajících buněk. Druhou je ponechat část starého buněčného materiálu a přeprogramovat jej. Výzkumníci proto vytvořili rozsáhlý atlas buněk několika vývojových stadií tohoto živočicha, od larvy přes metamorfózu až po juvenilní stadium.
Desítky tisíc buněk ukázaly dva různé světy
Pomocí sekvenování RNA v jednotlivých buňkách vědci analyzovali desítky tisíc buněčných profilů a rozlišili množství skupin zahrnujících nervové, svalové, imunitní, pigmentové, sekreční a další buňky.
Překvapení přišlo při porovnání larvy a juvenilního zvířete. U řady buněk pocházejících z ektodermu a endodermu se jejich molekulární identita velmi výrazně řídila životní fází. Larvální neurony například tvořily transkripčně jiný svět než neurony mladého dospělce. Podobná změna se objevovala také v dalších tkáních, včetně částí trávicí soustavy.
To znamená, že označení „neuron“ nebo „střevní buňka“ nemusí zachytit celý příběh. Dvě buňky mohou zastávat na první pohled příbuznou úlohu, přesto uvnitř používat velmi odlišný soubor aktivních genů.
Buňka přežila, její program se změnil
Samotné rozdíly v RNA by ještě mohly znamenat, že larvální buňky zanikly a byly nahrazeny novými. Výzkumníci proto použili také metody umožňující sledovat buněčné linie během metamorfózy.
Ukázalo se, že alespoň část larválních buněk fyzicky přežila velkou přestavbu organismu a dostala se do juvenilního těla. Výrazná změna genové aktivity tedy není pouze důsledkem příchodu úplně nové populace buněk. Stará buňka může zůstat naživu a současně projít rozsáhlým transkripčním přeprogramováním.
Nebylo by však přesné tvrdit, že jedna specializovaná buňka libovolně změní profesi v jakoukoli jinou. Studie ukazuje hlubokou změnu buněčných stavů a identity mezi životními fázemi, nikoli bezbřehé přeskakování mezi všemi možnými typy tkání.
Svaly hrají podle jiných pravidel
Proměna navíc nebyla ve všech tkáních stejná. Mesodermální a svalové buňky si mezi larvou a juvenilním stadiem zachovávaly podobnější transkripční profily než některé buňky ektodermu a endodermu. I uvnitř jednoho organismu tedy metamorfóza používá rozdílné strategie.
Dává to biologický smysl. Larvální nervová soustava souvisí s životem volně plovoucího organismu a s jeho brvitými strukturami. Dospělý žaludovec potřebuje odlišně uspořádané orgány a smyslové i pohybové systémy vhodné k životu v sedimentu. Některé části těla se proto musejí přizpůsobit mnohem radikálněji než jiné.
Co vlastně znamená být určitou buňkou?
Studie se dotýká obecnější otázky moderní biologie. Buňku jsme zvyklí označovat podle toho, odkud pochází, jak vypadá a co dělá. Rozvoj jednobuněčné genomiky ale ukazuje, že stejně důležitá je sada genů, které právě používá, a regulační programy, které určují její současný stav.
Metamorfóza Schizocardium californicum představuje mimořádně názorný případ. Organismus nemusí své staré buněčné stavební kameny vždy odstranit. Dokáže ponechat část buněk na místě, zásadně změnit jejich molekulární program a zasadit je do nového tělesného plánu. Dospělé tělo tak nemusí vzniknout pouze nahrazením starého. Část jeho buněk si prošla mnohem podivnější cestou: zůstaly samy sebou fyzicky, ale přestaly být samy sebou molekulárně.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature Communications – Distinct cell states define larval and adult body plans in a hemichordate, DOI 10.1038/s41467-026-77191-y [2]. img ai generated