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Golema dnes zná každý jako výtvor rabína Löwa. S jeho jménem se ale spojil až mnohem později a z jiného důvodu

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Pověst o pražském Golemovi zlákala celé generace. Skutečný příběh rabiho Löwa a jeho hliněného sluhy se však ukrývá na zcela jiném místě než ve vltavském blátě.
Rabbi Löw a Golem v muzeu voskových figurín

Rabbi Löw a Golem v muzeu voskových figurín

Zdroj: FOTO:Edelmauswaldgeist, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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