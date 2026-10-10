Přišel o cenných osm bodů: Russell vysvětlil okolnosti nehodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přišel o cenných osm bodů: Russell vysvětlil okolnosti nehody
Článek byl publikován 10.10.2026 13:27
Poslední sprint letošní sezóny ovládl Max Verstappen, druhý dojel Lewis Hamilton a třetí byl Charles...
Včerejšek potvrdil to, co naznačila minulý týden Malajsie. Nové vylepšení Mercedesu nefunguje optimálně a...
Velkým tématem úvodních dvou dnů v Singapuru byla strategie Mercedesu rozdělit specifikace monopostů mezi...
Mezinárodní automobilová federace čelí jen pár dní po Malajsii dalším velkým problémům a reputačnímu...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →