Ukrajina nařídila evakuaci dětí z Kramatorska a Slovjansku. Situace bude za pár hodin kritická, varuje odborník

Ukrajinské úřady nařídily povinnou evakuaci rodin s dětmi z Kramatorska a Slovjansku, dvou klíčových měst v Donbasu, k nimž se ruské jednotky měsíce postupně přibližují. Rozhodnutí se týká měst v Doněcké oblasti, která Ukrajina stále drží a která patří k posledním významným oporám její obrany v průmyslovém regionu na východě země. Šéf správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin uvedl, že bezpečnostní situace se dál zhoršuje a ruské útoky zasahují nejen vojenské cíle, ale i běžný městský provoz.
„Ruské jednotky každý den útočí na Kramatorsk a Slovjansk. Zasahují obytné čtvrti, civilní dopravu i místa, kde se shromažďují lidé. Zůstávat zde s dětmi představuje neospravedlnitelné riziko,“ napsal Filaškin na sociální síti. Neuvedl však, kolika lidí se aktuální příkaz k evakuaci týká.
V oblasti zůstávaly stovky dětí
Rozsah evakuace naznačují dřívější údaje regionální správy. Julija Ryžakovová, která má v Doněcké oblasti na starosti péči o děti, v polovině října uvedla, že v oblastech Kramatorska a Slovjansku stále žije téměř 350 dětí. V celé části Doněcké oblasti kontrolované Ukrajinou podle ní zůstávalo více než 70 tisíc civilistů, z toho přibližně tři tisíce dětí.
Povinný odchod rodin s dětmi neznamená úplné vyklizení měst. Ukazuje ale, že úřady považují další setrvání nejzranitelnějších obyvatel za příliš nebezpečné. Podobná opatření už byla v minulosti vyhlašována v některých částech širší aglomerace, do níž spadají obě města i okolní obce.
Kramatorsk i Slovjansk čelí pravidelným útokům. V úterý si ruské ostřelování v Kramatorsku vyžádalo čtyři mrtvé. Přibližně o dva týdny dříve tam po zásahu dvou autobusů leteckou pumou zemřelo 30 lidí. Právě útoky na dopravu, obytné části měst a místa s větší koncentrací lidí patří k důvodům, proč regionální úřady přistoupily k dalšímu zpřísnění evakuačních opatření.
Ruské jednotky jsou podle odhadů několik kilometrů od měst
Ruské síly se ke Kramatorsku a Slovjansku přibližují pomalu, ale vytrvale. Podle rozdílných údajů různých zdrojů se nyní nacházejí zhruba pět až 15 kilometrů od obou měst. To neznamená bezprostřední pád měst, ale znamená to větší dosah útoků a rostoucí tlak na každodenní život civilistů.
Pro Ukrajinu mají Kramatorsk a Slovjansk mimořádný význam. Nejde jen o další dvě města na mapě fronty. Tvoří jednu z posledních velkých ukrajinských obranných linií v Donbasu, který se Moskva snaží ovládnout celý. Jejich udržení proto souvisí nejen s ochranou obyvatel, ale i s dalším vývojem bojů v celém regionu.
Ukrajinské velení se snaží ruský postup zastavit už na přístupech k oběma městům. Vznikla proto dvě uskupení vedená veliteli spojovanými s brigádou Azov. Uskupení Střed, které má bránit Slovjansk, vede někdejší velitel 3. armádního sboru Andrij Bileckyj. Přístupy ke Kramatorsku má chránit uskupení Azov pod velením Denyse Prokopenka, bývalého velitele 12. brigády národní gardy obnovené po zajetí v obklíčeném Mariupolu v roce 2022.
Největší tlak je u Kramatorsku a Dobropillje
Situace kolem Slovjansku a Kramatorsku se přitom nevyvíjí stejně. Bileckého jednotky už dříve uspěly v protiútoku, při němž vytlačily od Severního Donce 20. ruskou armádu, a nyní mají čelit ruským silám útočícím na Slovjansk z východu a jihu.
U Kramatorsku je situace složitější. Prokopenko převzal velení v době ruského průlomu mezi Dobropilljem a Kramatorskem. Ukrajinské síly tam čelí vážné krizi a ruské jednotky se pokoušejí postupovat směrem k okraji Kramatorsku. Zároveň útočí na Dobropillje, což zvyšuje tlak na širší obranný prostor mezi městy.
Evakuace dětí je proto víc než administrativní krok. Je to signál, že válka se znovu přiblížila k velkým městům Donbasu natolik, že civilní život v nich už nelze udržovat běžným způsobem. Pro místní obyvatele to znamená další nucené odchody, pro ukrajinskou armádu obranu prostoru, jehož ztráta by výrazně změnila situaci na východní frontě.