Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Rýsuje se změna? Wolff připravuje plán předání moci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Toto Wolff patří mezi nejúspěšnější šéfy moderní éry F1. Dosud získal osm konstruktérských a sedm jezdeckých titulů. Už za tři dny se díky Andreovi Kimimu Antonellimu mohou oba počty vyrovnat.
Rýsuje se změna? Wolff připravuje plán předání moci

Rýsuje se změna? Wolff připravuje plán předání moci

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:26

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Vzlétnutí, titulové oslavy i přerušení půstu aneb Kvíz k VC USA
Vzlétnutí, titulové oslavy i přerušení půstu aneb Kvíz k VC USA
Sulayem si trvá na svém: V Kataru a Abu Zabí je bezpečno
Sulayem si trvá na svém: V Kataru a Abu Zabí je bezpečno

Střední východ nebo Monza? Velmi ožehavá otázka, která od začátku této sezóny vrtá hlavou celému paddocku a...

Hockenheimring chce formuli 1. Bez finanční podpory to ale nepůjde
Hockenheimring chce formuli 1. Bez finanční podpory to ale nepůjde

Hockenheimring by se rád vrátil do kalendáře formule 1, cestu k pořádání velké ceny mu však komplikují...

Verstappen si rýpnul do pořadatelů: Budu potřebovat novou páteř
Verstappen si rýpnul do pořadatelů: Budu potřebovat novou páteř

Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen se nelichotivě vyjádřil k trati, na které se uskuteční následující...

Horner má jasno, kdo by vládl F1 ve stejných vozech
Horner má jasno, kdo by vládl F1 ve stejných vozech

Max Verstappen podle Christiana Hornera vyčníval už od chvíle, kdy poprvé usedl do monopostu formule 1....

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.