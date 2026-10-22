Kádr za 17 miliard proti Jablonci za 379 milionů. Brighton vyhrál posledních šest zápasů a přiváží tisíc fanoušků

Na Střelnici, stadion, který pro ligovou fázi evropského poháru potřeboval výjimku UEFA, přijede ve čtvrtek 22. října v 18:45 jeden z nejsilnějších týmů letošní Konferenční ligy. Brighton & Hove Albion má po sedmi kolech nejlepší útok Premier League, s Arsenalem se dělí i o nejlepší obranu a jeho kádr má podle Transfermarktu, jak ho cituje iSport, hodnotu zhruba 17 miliard korun. Jablonecký kádr stojí přibližně 379 milionů. Spočítali jsme to přesně: anglický tým je 44,9krát dražší. Trenér Luboš Kozel o soupeři mluví jako o možná nejsilnějším protivníkovi v historii klubu. Pro severočeské město jde o fotbalový svátek, pro policii o rizikový den a pro jablonecké hráče o devadesát minut, ve kterých se nesmí jen bránit.
Šest výher, 22 gólů a jen dva inkasované
Forma Brightonu působí až nepatřičně. V posledních šesti zápasech porazil Manchester United 3:2 v Ligovém poháru, Coventry 5:0, Arsenal 3:0, Sunderland 2:0, Kauno Žalgiris 4:0 a Crystal Palace 5:0. Dohromady skóre 22:2. Oba inkasované góly padly v jediném utkání, proti United. Brighton v něm navíc nastoupil s výrazně protočenou sestavou a stejně vyhrál.
V Premier League dal po sedmi kolech 23 gólů. Podle dat Opty, na která se odvolává iSport, je to historicky čtvrtý nejlepší vstup do sezony:
|Tým
|Sezona
|Góly po 7 kolech
|Manchester City
|2019/20
|27
|Arsenal
|2009/10
|24
|Manchester United
|2011/12
|24
|Brighton
|2026/27
|23
Brighton tak stojí ve společnosti mistrovských týmů. Dostal přitom jen pět gólů. Útok a obrana podle nás drží pohromadě díky stejné věci, kterou Kozel označil za hlavní problém pro Jablonec: presinku. Brighton soupeři nebere jen míč, bere mu čas na rozehrávku. Kdo se z prvního tlaku nevymaní, do čistých šancí se nedostane a sám je pod palbou.
Úvodní zápas ligové fáze to potvrdil. Proti litevskému celku Kauno Žalgiris vyhrál Brighton 4:0, Georginio Rutter dal dva góly a na jeden přihrál. Kozel to viděl jednoznačně: Litevci hlavně bránili, aby prohráli co nejméně, a rozdíl byl markantní.
Proč je mezi kádry 45násobný rozdíl
Číslo 44,9 nevzniklo náhodou ani jedním drahým přestupem. Kluby Premier League berou za televizní práva, sponzoring a vstupné částky, které jsou pro českou ligu nedosažitelné. Analýza Deloitte Football Money League dlouhodobě ukazuje, že právě vysílací a komerční příjmy dělají z anglických klubů finanční velmoci. UEFA ve své zprávě o evropských klubových financích popisuje rekordní výnosy tažené stejnými zdroji. Peníze přitom přitékají hlavně tam, kde už jsou.
Pro Jablonec je naopak zásadní položkou už samotný postup. Za průnik do ligové fáze dostane od UEFA bonus zhruba 76 milionů korun, tedy přibližně pětinu hodnoty celého svého kádru.
Rozpis hodnoty po jednotlivých hráčích se nám v otevřených zdrojích nepodařilo ověřit. Pro představu jsme proto spočítali orientační průměr na 25 hráčů. U Brightonu vychází zhruba 680 milionů korun na hráče, u Jablonce kolem 15 milionů. Nejde o skutečné tržní ceny konkrétních fotbalistů, ale o měřítko propasti.
Peníze samy gól nedají, na hřišti se ale projeví hloubkou lavičky. Kozel to řekl přímo: Brighton má pětadvacet vyrovnaných hráčů a i proti Litevcům nasadil zhruba osm reprezentantů včetně účastníků mistrovství světa. Čeká podobnou sestavu. ČTK odhaduje, že Brighton nastoupí v sestavě Verbruggen; Costinha, Dunk, Svoboda, De Cuyper; Ayari, Hinshelwood; O’Riley, Yalcouyé, Osman; Rutter. Když se u Angličanů střídá, rychlost ani kvalita neklesá. Když se střídá v Jablonci, rozdíl je znát. Domácím navíc chybí Lamin Jawo. Po zlomenině ruky už trénuje, do zápasu ale ještě připravený není.
Střelnice jako jediná zbraň, kterou nejde koupit
Jablonec má proti miliardám jednu výhodu, kterou nemá Brighton: vlastní stadion. Doma v evropských pohárech sedmkrát po sobě neprohrál. V letošních předkolech na Střelnici třikrát vyhrál a ani jednou neinkasoval. Postupně vyřadil Varaždin, RFS Riga a hlavně Rangers. Glasgowský velkoklub porazil doma 1:0 gólem Čanturišviliho a po celkovém stavu 1:1 postoupil na penalty 4:3.
Ani úvod ligové fáze nebyl výprask. Ve Freiburgu Jablonec prohrál 2:3 a Sport1 utkání popsal jako vyrovnané.
Kozel nechce Brighton jen přečkat. Chce vycházet z dobré obrany, ale doma soupeři zahrozit. Za vzor nebere Kauno Žalgiris, ale norské Tromsø, které s Brightonem v předkole uhrálo 0:0. Plán se dá shrnout třemi kroky: kompaktní blok, přežít presink, po zisku míče jít odvážně dopředu.
Podle nás je to jediná rozumná cesta. Kdo proti Brightonu jen zalehne, dostane ho na sebe na celých devadesát minut a spoléhá na to, že soupeř nebude mít den. Kdo občas vyrazí, donutí Angličany myslet i na vlastní branku. Stísněná Střelnice s hlasitým publikem může každý takový náběh zesílit. Na Rangers to fungovalo. Brighton je ale o třídu jinde.
Tisícovka Angličanů a policie z několika krajů
Do sektoru hostů míří podle ČTK a iSportu zhruba tisíc fanoušků Brightonu. Klub na svém oficiálním webu popsal, jak se do Jablonce dostanou:
- osm autobusů z Prahy, z toho jeden bezbariérový, odjezd z Letné mezi 12:00 a 13:15,
- cesta asi hodinu a půl, výstup na Mírovém náměstí, odtud zhruba 25 minut pěšky do kopce ke stadionu,
- zpáteční jízdenka z Prahy do Jablonce a zpět přibližně za 1 200 Kč, jména cestujících se kontrolují podle průkazu s fotografií, v autobusu se nesmí jíst ani pít,
- po zápase odjezd z křižovatky Vrkoslavická a Turnovská, až když policie pustí hostující sektor ze stadionu, návrat do Prahy kolem 23:00 podle provozu.
Policie zápas vyhodnotila jako rizikový kvůli velkému počtu fanoušků na jednom místě. Organizovaný pochod na stadion se nečeká, hosté se ale budou před zápasem pohybovat po centru a v restauracích. Ve městě budou pořádkové jednotky z Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje, dopravní policie, kriminalisté, psovodi, policisté na koních, antikonfliktní týmy a posílená městská policie. Na stadionu bude víc pořadatelů.
Doprava, vstupenky a přenos
Řidiči i obyvatelé okolí stadionu musí počítat s omezeními:
- Turnovská ulice: zákaz zastavení od 00:00 do 23:00,
- Vrkoslavická ulice mezi křižovatkami Nad Střelnicí a Turnovská: uzavírka od 17:00 do 19:00 a od 20:30 do 22:00, výjimku mají autobusy,
- při zásahu policie může dojít i k dalším krátkým uzavírkám.
U vstupů na stadion čekají důkladné bezpečnostní prohlídky, proto se vyplatí přijít s velkým předstihem. Kdo lístek ještě nemá, má smůlu. Den před zápasem klub uvolnil posledních 200 vstupenek z rezervací do prodeje online i v infocentru a podle ČTK je utkání vyprodané.
Zbývá obrazovka. Přímý přenos vysílá od 18:45 Sport1, online jde zápas sledovat přes Pecka.TV na televizi, mobilu i počítači. Záznam tam zůstane sedm dní.
Před pár lety by tisícovka Angličanů na Mírovém náměstí v Jablonci zněla jako sci-fi, ve čtvrtek je to jen otázka jízdního řádu. Koupit se dá rychlejší křídlo, hlubší lavička i lepší presink. Sedm domácích zápasů bez porážky na stadionu, který se do Evropy vešel jen díky výjimce, se koupit nedá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle