Koller o sparťanské střelecké krizi: Jednomu bych dal šanci do Vánoc, druhého poslal na hostování

Neděle 18. října, Městský stadion v Ostravě. Jonatan Braut Brunes se řítí sám na brankáře Baníku a nedá. O pár desítek minut později, v 89. minutě, trefí Matyáš Vojta z malého vápna břevno. Zápas končí 0:0 a Sparta odjíždí s pocitem, který po zápase pojmenoval trenér Brian Priske: „Ztratili jsme dva body.“ O tři dny později se ke krizi letenských útočníků v rozhovoru pro Blesk a iSport vyjádřil muž, který ví o zakončení víc než kdokoli jiný v české kopané. Jan Koller má pro každého z obou útočníků jiný verdikt. Norovi by nechal čas, Vojtovi by doporučil změnu prostředí.
Půl roku hájení pro Nora
Kollerova autorita má pevný základ. S 55 góly je podle statistik FAČR nejlepším střelcem v dějinách české reprezentace. Když mluví o gólovém suchu, mluví z vlastní zkušenosti. Období bez gólu podle vlastních slov zažil, „ale takhle dlouho určitě ne“.
U Brunese volí trpělivost. Je to cizinec, potřebuje se adaptovat, a proto by mu dal „půl roku hájení“. Koller mu výslovně dál věří a čas by mu nechal do Vánoc. Ten termín dává smysl i v ligovém kalendáři: poslední podzimní kolo Chance Ligy se hraje 12. a 13. prosince, pak přichází zimní pauza a s ní přirozený moment k vyhodnocení.
Trpělivost ovšem bude stát nervy. Brunes podle oficiální ligové reportáže neskóroval už 13 soutěžních zápasů po sobě. V lize má za sezonu deset startů, 729 minut, jeden gól a dvě asistence. Na hlavního útočníka klubu, který chce hrát o titul, je to výrazně málo.
Rekordní cenovka a slib 40 gólů
Kontrast je o to ostřejší vzhledem k očekáváním, s nimiž Brunes na Letnou přicházel. Sparta ho ve svém oficiálním oznámení o příchodu představovala jako hráče se 40 góly za poslední dvě sezony napříč soutěžemi, který umí střílet „všemi způsoby“. Částku kluby nezveřejnily, podle polských médií citovaných ČT Sport šlo zhruba o 145 milionů korun plus bonusy. Rekordní posila.
Vojta stál podle iDNES přes 100 milionů korun včetně bonusů, což z něj udělalo nejdražší přestup českého hráče mezi tuzemskými kluby. Dohromady tedy Sparta do dvou hrotů vložila podle dostupných odhadů zhruba čtvrt miliardy. Ligová návratnost zatím činí jeden gól.
Proto Koller nezastírá, že sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému to „příjemné určitě není“. Oba hráče kupoval kvůli gólům a nervozita podle Kollera asi bude. Že by kvůli tomu byla Rosického pozice ohrožená, žádný veřejný zdroj nepotvrzuje. Tlak ale roste.
Vojta potřebuje góly jinde
O Vojtovi Koller mluví jinak. Řekl, že to u něj „až tak nevidí“, a jako řešení navrhuje hostování, kde by se mohl gólově chytit a nabrat sebevědomí.
Čísla ukazují proč. Vojta má v této ligové sezoně za Spartu sedm zápasů a pouhých 179 minut. Celkem za Letnou odehrál v lize 17 zápasů a neskóroval ani jednou. Přitom za Mladou Boleslav dal ve dvou ligových ročnících 10 a 7 gólů. Střelec to tedy je, jen svou produktivitu zatím nedokázal přenést pod letenský tlak.
Absolutní nula to ovšem není. V MOL Cupu proti Žižkovu nastřílel hattrick. Problém je specifický: liga, Sparta, očekávání.
Podle nás je právě tady Kollerův návrh nejcennější. Nejde o jednoduché „pošlete ho pryč“. Koller rozděluje jeden problém na dva odlišné. Brunes je zahraniční hráč, který dostává minuty, ale ještě nezapadl do prostředí. Vojta je mladý Čech, který minuty nedostává, a bez nich nemůže chytit rytmus ani sebevědomí. První potřebuje čas, druhý prostor. Na Letné ho zatím nemá: v Ostravě Brunes začínal v základu, Vojta šel na hřiště až v 56. minutě.
Klubové rozhodnutí o hostování neexistuje, jde o radu zvenčí. Pokud by se Sparta k takovému kroku odhodlala, nejpřirozenější okno se nabízí po podzimu, mezi prosincovým koncem podzimní části a jarním startem 30. a 31. ledna 2027.
Šance jsou, chybí koncovka
Ostrava ukázala, že útok Sparty netrpí nedostatkem příležitostí. Podle statistik na oficiálním detailu zápasu měli hosté hodnotu očekávaných gólů 1,59 proti 0,90 Baníku, 16 střel a z toho čtyři na branku. Priske mluvil o třech gólových situacích, ve kterých chyběla kvalita v zakončení.
Koller to vidí stejně a nabízí staromódní recept: přidávat si po tréninku, pilovat koncovku a věřit, že se góly vrátí. K tomu podporu trenéra a spoluhráčů. Upozorňuje i na druhou stranu mince. Když útočník zahazuje šance a nepřicházejí body, trpí celé mužstvo.
Góly zatím dávají jiní. John Mercado má v lize pět branek, Josimar Alcócer čtyři, Adam Karabec tři. Hroty Brunes a Vojta dohromady jednu.
Osm bodů za Slavií
Tabulka ztrátu nemilosrdně zachycuje. Po 11 kolech je Sparta pátá s bilancí šesti výher, jedné remízy a čtyř porážek, skóre 20:12 a 19 body. Vedoucí Slavia má 27. Osmibodový odstup po třetině základní části neznamená konec bojů o titul, ale prostor pro další zaváhání se zužuje.
Příští zkouška přijde rychle. Ve čtvrtek 22. října od 21:00 hraje Sparta v Evropské lize na hřišti Olympiacosu, v neděli 25. října od 15:00 hostí v lize Slovácko. Sestavy nejsou potvrzené, podle zápasu v Ostravě má ale blíž k základu Brunes.
Do Vánoc zbývá necelých osm týdnů a zhruba tolik zápasů. Pro Brunese je to lhůta, pro Vojtu možná poslední podzimní šance ukázat, že Kollerova rada nebude potřeba.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle