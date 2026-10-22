Ostružiník, kterému na podzim neodstříhnete staré výhony, příští rok neponese skoro nic. Většina zahrádkářů řeže špatné větve

Ani s definitivním koncem léta práce v zahradě neubývá. Naopak, touto dobou nastává nejlepší čas na ošetření ovocných keřů, jakými jsou populární ostružiníky nebo maliníky.
Pravidelný podzimní řez ostružin zařídí, že i v příštím roce budou keře prosperovat a obdaří vás bohatou úrodou vitamíny nabitých plodů. Zákrok není vůbec náročný a začít s ním můžete ihned, jak ostružiník doplodí. Proč pravidelně stříhat ostružiníky
Ostružiníky jsou nenáročné a odolné keře, které se velmi bujně a rychle rozrůstají, proto je potřeba věnovat dostatek pozornosti jejich pravidelnému stříhání. Správný řez ostružin zařídí větší úrodu, neboť
na takovém keři budou plody lépe dozrávat, a díky provzdušnění bude také menší pravděpodobnost napadení rostliny plísňovými chorobami nebo škůdci, jakými jsou vlnovník, svilušky, bejlomorky nebo mšice. Jak na podzimní řez ostružin
Ostružiníky můžete stříhat buď brzy na jaře, kdy poleví poslední mrazy, nebo právě teď na podzim. Řez ostružin začněte tím, že odstraníte všechny dvouleté výhony, tedy ty, na kterých keře v tomto roce plodily. Poznáte je jednoduše –
mají tmavě šedou až hnědou barvu a jsou na nich zbytky květů nebo nedozrálého ovoce. Plodit už nebudou, a navíc by zbytečně přitahovaly nejrůznější škůdce a choroby. Staré šlahouny ustřihněte zcela u země.
Poté, co jste odstranili staré větve a získali tak větší přehled o stavu keře, pusťte se do těch jednoletých. Právě ty budou plodit příští rok. Odstraňte všechny slabé, poškozené nebo takové, co si navzájem překážejí a keř zbytečně zahušťují. Ty, které jste ponechali, je
potřeba zkrátit na dva až tři metry. Budou tak silnější a podpoříte jejich větvení. Na dvě až tři očka zakraťte i boční výhony. Ustřihnuté větve nedávejte na kompost, mohou být zdrojem plísní. Raději je nechte uschnout a poté spalte. Zdroj fotografie: Pixabay Díky správnému střihu budou ostružiny lépe dozrávat Vysaďte si nový ostružiník
Podzimní měsíce jsou vhodným obdobím nejen pro řez ostružin, ale také na jejich výsadbu. Najděte jim stanoviště s dostatkem slunce a chráněné před prudkým větrem. Ostružiníky vyžadují půdu bohatou na humus a živiny,
před výsadbou do ní tedy zapracujte kompost. Pokud je nesázíte třeba k plotu, připravte jim jinou vhodnou oporu. Zasazené keře zalijte a zkraťte na dvě až tři očka. Nakonec je zamulčujte kompostem, štěpkou nebo slámou, abyste kořeny mladých sazenic ochránili před mrazem.
VIDEO Jak na pravidelný řez ostružiníku
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři