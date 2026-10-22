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Ostružiník, kterému na podzim neodstříhnete staré výhony, příští rok neponese skoro nic. Většina zahrádkářů řeže špatné větve

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Nastává nejvyšší čas věnovat se ostružinovým keřům. Před zimou potřebují pravidelný zástřih, který je popostrčí k bohatému plození v příštím roce.
Dozrávající ostružiny

Dozrávající ostružiny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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