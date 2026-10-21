Hockenheimring chce formuli 1. Bez finanční podpory to ale nepůjde

Na Hockenheimring zavítala formule 1 naposledy v roce 2019 a finanční situace již neumožnila další pořádání. Okruh by se rád do kalendáře vrátil, i když se údajně zatím smlouvá pouze teoreticky. Formule 1 má nabitý kalendář s 24 závody a zájem vstoupit má spoustu okruhů. Nedávno bylo potvrzeno rozšíření o Velkou cenu Afriky na novém okruhu v Rwandě, zatímco Hockenheimring a jiné tradiční okruhy stále doufají.
Ředitelé Joern Teske a Jochen Nerpel se rozpovídali pro Formel1.de při příležitosti spuštění Motorworldu, unikátního komplexu, které má spojit závodění, obchod, workshopy, různé služby, podnikání, hotely, stravování, akci a vášeň pro motorsport.
„Formule 1 samozřejmě sleduje, co se tu na Hockenheimringu děje. Diskutujeme o tom. Jejich prioritou je, aby byly správné podmínky na okruhu,” vysvětlil Teske. „Motorworld je krásná budova, ale není to ten základní element, který formule 1 potřebuje, aby tu pořádala závod. Předpokládám, že to bude o tom, zda odpovídá celá infrastruktura. I tak ale všechny ohromily fotky, které jsme vydali, a to i Stefana Domenicalliho. Je to prostě úžasná budova a symbolizuje to, že se věci na okruhu posouvají dopředu.”
Nerpel vysvětlil, že kdyby Hockenheimring pořádal Velkou cenu, potřeboval by vybudovat dočasné tribuny. Zatím mají necelých 60 000 míst. Navíc by potřebovali větší boxy, které by pojmuly všech 11 týmů.
Problém ale leží hlavně ve financích. „Často tu sedáváme a říkáme si, viděl jsi tu hlavní budovu na Hungaroringu? Něco takového se postaví skoro přes noc – to tak přeháním, protože tu budovu postavili za nějakých šest až devět měsíců.”
„Jsou to dva úplně odlišné přístupy. Když vláda nebo země projeví zájem a řekne, že to je pro ně důležité – podívejte se na Rwandu, o které se teď tak mluví – někdy nám přijde neuvěřitelné, jak malý význam má formule 1 v Německu, zemi proslulé svým automobilovým průmyslem, a jak malá je zde podpora tohoto sportu. Samozřejmě bychom uvítali větší podporu, ale šance získat více veřejných prostředků z jakéhokoliv zdroje jsou prakticky nulové, pokud to tak mohu říct.”
Teske tato slova podpořil. „Musí se prvně vyřešit tolik věcí. Protože zatím nemůžeme ohlásit nic zásadního, zůstává to pouze teoretické.”
Nejistota ohledně kalendáře v souvislosti s válkou v Íránu postupně upadá a Teske upřesnil, že jednorázový náhradní závod by se v tuto chvíli Hockenheimringu z finančního hlediska rozhodně nevyplatil.
„Řeknu to takhle. Pokud by náhradní závod otevřel dveře víceleté smlouvě a jisté budoucnosti s formulí 1, pak by to určitě byla možnost, kterou bychom důkladně zvážili. Pokud by ale bylo jasné, že se jiná o jednorázovou záležitost, která by nikam dále nevedla, osobně bych zpochybňoval, jestli by se nám ta námaha vyplatila. Z finančního hlediska by to rozhodně nestálo za to. Co by nám to přineslo? Krátkodobou mediální pozornost, velkou sledovanost události, a pak by to všechno zase vyšumělo. To by se mi úplně nelíbilo, i když musím zdůraznit, že jde pouze o můj osobní názor, který nebyl interně odsouhlasen.”