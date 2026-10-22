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Pneumatiky se mohou na mokrém listí podle odborníka chovat jako na ledu

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Mokré spadané listí na silnici dokáže vytvořit souvislou kluzkou vrstvu, která může způsobit smyk a následnou ztrátu kontroly nad vozidlem. Za určitých okolností stlačené mokré listí vytvoří povrch, který má přilnavost podobnou ledu.
Pneumatiky se mohou na mokrém listí podle odborníka chovat jako na ledu

Pneumatiky se mohou na mokrém listí podle odborníka chovat jako na ledu

Zdroj: Pixabay/ Veronika_Andrews
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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