Sáblíková začíná u reprezentace jako trenérka, Zdráhalová vynechá sezonu

Martina Sáblíková po konci závodní kariéry zůstává u české rychlobruslařské reprezentace a stane se asistentkou trenéra Petra Nováka. Současně je jasné, že nadcházející sezonu vynechá Nikola Zdráhalová, která chce po pauze znovu bojovat o olympijský start. České rychlobruslení vstupuje do období, v němž se mění hned několik pevných bodů. Sáblíková po březnovém mistrovství světa v Heerenveenu ukončila aktivní kariéru, ale od sportu neodchází. U reprezentace bude pomáhat Petru Novákovi, trenérovi, s nímž byla spojená prakticky celá její vrcholová dráha.
Její nová role nebude jen symbolická. Sáblíková má Novákovi asistovat, podle potřeby ho zastupovat a některé tréninky také sama vést. Zároveň bere první sezonu po kariéře jako učení. Sama připouští, že přechod ze závodnice mezi trenéry je složitější, než si dříve představovala.
Od závodnice ke koučce: jiný tlak, stejný ovál
Sáblíková si trenérskou roli vyzkoušela už na únorových olympijských hrách v Miláně, kde doprovodila Nikolu Zdráhalovou na start závodu na 1500 metrů. Právě tam poprvé naplno zažila, že stát vedle dráhy může být psychicky náročné jinak než samotný závod.
Pro trojnásobnou olympijskou vítězku je nová situace citlivá i proto, že řadu současných reprezentantů dobře zná z každodenní přípravy. Dříve s nimi trénovala jako se sparingpartnery a lidmi ze stejné skupiny, nyní si musí postupně budovat odstup trenérky. Sama pojmenovala, že nejtěžší bude vybalancovat kamarádský vztah s autoritou, kterou trenér potřebuje.
Vedle technických a tréninkových věcí chce vnímat i psychiku závodníků. Zdůrazňuje, že s každým se musí mluvit jinak a že u mladších sportovců není klíčové jen to, co zajedou právě teď, ale jaké výkony budou schopni předvádět za dva nebo tři roky. Právě v tom může být její zkušenost mimořádně cenná: sama patřila dvě desetiletí k závodnicím, které uměly směřovat formu k velkým akcím.
Jílek zůstává u Dobbina, Sáblíková bude oporou podle potřeby
Nejvýraznější současnou českou postavou je Metoděj Jílek. Dvacetiletý rychlobruslař v Miláně získal zlatou a stříbrnou medaili a dál se bude připravovat pod vedením novozélandského trenéra Kalona Dobbina. Na tomto nastavení se podle Sáblíkové nic měnit nemá.
Její role vůči Jílkovi má být spíše podpůrná. Pokud bude něco potřebovat, může se na ni obrátit a ona mu pomůže podobně jako dřív. Pro český tým je to praktické řešení: největší talent současnosti nepřichází o dosavadní trenérské vedení, zároveň má v zázemí osobnost s mimořádnou závodní zkušeností.
Ještě není jasné, u kterých podniků Světového poháru bude Sáblíková osobně. Rozhodovat bude složení reprezentačního týmu i nominace trenérů na jednotlivé závody. Důležitým vodítkem má být víkendové mistrovství České republiky v Inzellu.
Zdráhalová si dává pauzu, olympijský cíl ale neopouští
Do českého šampionátu nezasáhne Nikola Zdráhalová. Třicetiletá reprezentantka se rozhodla vynechat nadcházející sezonu. Nejde ale o oznámení konce kariéry. Zdráhalová počítá s návratem a jako hlavní cíl si nechává olympijské hry v roce 2030.
Situace připomíná období po olympiádě v Pekingu 2022. Tehdy Zdráhalová nejprve nezávodila ze zdravotních důvodů a následně kariéru přerušila. Po dvou letech se však vrátila a dokázala se kvalifikovat na hry v Miláně. Letos v lednu navíc dosáhla na největší úspěch kariéry, když se v Polsku stala mistryní Evropy v závodu na 1000 metrů.
Zdráhalová uvedla, že do přípravy normálně nastoupila, postupně ale cítila, že to není takové, jaké by potřebovala. Pauzu bere jako cestu, jak si vytvořit lepší podmínky pro další olympijský cyklus. Její rozhodnutí podpořila i Sáblíková, která s ohledem na léto a výsledky sportovních testů označila přestávku za nejrozumnější řešení.
Český tým řeší generační výměnu i nové role
Sáblíková má za sebou kariéru se sedmi olympijskými medailemi a 35 medailemi z mistrovství světa. V budoucnu by měla Petra Nováka nahradit v pozici hlavní trenérky, nyní ale zdůrazňuje hlavně potřebu učit se. Pro české rychlobruslení je to přirozený, ale náročný předěl: největší osobnost historie už nestojí na startu, nýbrž u mantinelu.
Nadcházející sezona tak nebude jen o výsledcích na ledě. Ukáže také, jak se poskládá reprezentace bez Sáblíkové v závodním poli a bez Zdráhalové v ženské části týmu. Zároveň nabídne první odpověď na otázku, jak rychle se bývalá královna dlouhých tratí dokáže usadit v roli trenérky, od níž se jednou čeká vedení celé reprezentace.