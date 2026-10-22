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Sáblíková začíná u reprezentace jako trenérka, Zdráhalová vynechá sezonu

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Trojnásobná olympijská vítězka se po rozlučce s oválem učí nové roli po boku Petra Nováka. Český tým zároveň řeší pauzu Nikoly Zdráhalové i další plány Metoděje Jílka.
Sáblíková začíná u reprezentace jako trenérka, Zdráhalová vynechá sezonu

Sáblíková začíná u reprezentace jako trenérka, Zdráhalová vynechá sezonu

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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