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Horner má jasno, kdo by vládl F1 ve stejných vozech

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Max Verstappen podle Christiana Hornera vyčníval už od chvíle, kdy poprvé usedl do monopostu formule 1. Bývalý šéf Red Bullu ho označil za nejpůsobivější talent, se kterým kdy spolupracoval. Promluvil také o tom, jak se vedle něj prosazují Lewis Hamilton a mladý Andrea Kimi Antonelli.
Max Verstappen v garáži s tehdejším šéfem Red Bullu

Max Verstappen v garáži s tehdejším šéfem Red Bullu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 21:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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