Horner má jasno, kdo by vládl F1 ve stejných vozech

Horner i nadále pevně trvá na tom, že Verstappen je nejlepším jezdcem současné F1, a to i v rámci hypotetického scénáře.
Ačkoli jsou to právě jezdci, kteří jsou nejvíce na očích veřejnosti, F1 je týmový sport, v němž si každý tým vyvíjí vlastní monoposty. Jak tomu vždy bývá, znamená to, že jezdce od sebe odlišuje nejen jejich přirozený talent, ale i omezení jejich monopostů.
Jako typický příklad lze uvést George Russella. Tento Brit vstoupil do formule 1 na základě svého úspěchu v šampionátu formule 2 v roce 2018 a připojil se k týmu Williams.
V týmu z Grove strávil čas jako jezdec na chvostu startovního pole, než byl povolán, aby nahradil Lewise Hamiltona, který onemocněl covidem, na Velké ceně Bahrajnu 2020.
Russell, který do té neděle nezískal v šampionátu F1 ani jediný bod, byl při svém debutu za volantem Mercedesu krůček od památného vítězství.
V nižších třídách i v různých špičkových sériích, jako jsou IndyCar a Super Formula, jsou podvozky, které jezdci používají, identické. Ve dvou zmíněných konkrétních příkladech jsou k dispozici různé varianty motorů, ale v nižších kategoriích je často odstraněna i tato proměnná. Díky tomu mohou jezdci předvést svůj talent a hrát si pouze s nastavením vozu.
Stálým tématem diskusí ve světě F1 je otázka, který jezdec by zvítězil, kdyby měli k dispozici stejné vozy. Pro Hornera je však odpověď velmi jednoduchá.
„Max,“ řekl Horner bez zaváhání pro TalkSport.
„Je to talent své generace a já bych si tím byl docela jistý.“
Na otázku, jak je možné srovnávat jezdce z různých generací, a to i ty, kteří v současné době závodí společně, jako jsou Verstappen, Lewis Hamilton a předpokládaný šampion roku 2026 Andrea Kimi Antonelli, Horner připustil: „To je nemožné. Teprve v průběhu času uvidíte, jak se vyvíjejí a zdokonalují. Pro mě byl Max nejpůsobivějším talentem, jakého jsem kdy viděl za volantem a s nímž jsem rozhodně kdy spolupracoval.“
„Bylo to jasné, velmi jasné už od raného věku, a od první chvíle, kdy usedl do vozu formule 1, vyčníval. Přišel k nám v tak mladém věku, v podstatě jako teenager, a prostě se vyvíjel a rostl a rostl.“
„Je to prostě fenomenální jezdec a formule 1 má velké štěstí, že má k dispozici talenty napříč různými věkovými skupinami, od Lewise, který je už téměř veteránem, přes Maxe, který je teď pravděpodobně na vrcholu své kariéry, až po Antonelliho, který je teprve na začátku a je tak mladý.“