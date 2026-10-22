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Vzácní kivi i mimořádně inteligentní papoušci. Zoo otevřela novou expozici Waharoa

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Plzeňská zoologická zahrada otevřela novou expozici Waharoa, která představuje vzácné ptáky z Nového Zélandu, Austrálie a Nové Kaledonie. Jejími hlavními obyvateli jsou kivi hnědí, které chová pouze šest evropských zoo, a papoušci nestorové kea, známí mimořádnou inteligencí.
Vzácní kivi i mimořádně inteligentní papoušci. Zoo otevřela novou expozici Waharoa

Vzácní kivi i mimořádně inteligentní papoušci. Zoo otevřela novou expozici Waharoa

Zdroj: Kateřina Misíková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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