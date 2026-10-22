Nafta znovu zdražuje, benzin zlevňuje. Byly zveřejněny aktuální ceny pohonných hmot

Nafta u českých čerpacích stanic během týdne zdražila na průměrných 47,63 koruny za litr, zatímco benzin Natural 95 zlevnil téměř o korunu na 44,85 koruny za litr. Řidiči teď sledují neobvyklý rozchod cen obou hlavních paliv. Diesel po předchozím zlevnění znovu nabírá směr vzhůru, benzin naopak pokračuje v poklesu. Do vývoje zároveň zasahuje stát, který od začátku října kvůli drahým pohonným hmotám znovu stanovuje maximální maloobchodní ceny benzinu a nafty.
Páteční strop se u nafty zvedne, u benzinu klesne
Ministerstvo financí pro pátek stanovilo maximální cenu nafty na 48,70 koruny za litr. Oproti čtvrtku jde o zvýšení o deset haléřů. U benzinu Natural 95 bude naopak nejvyšší povolená cena 44,94 koruny za litr, tedy o 25 haléřů méně než den předtím.
Cenové stropy ministerstvo vyhlašuje v cenovém věstníku vždy v pracovní den pro následující den. O víkendech a svátcích platí naposledy zveřejněná hodnota. Regulace se netýká prémiových paliv, takže u nich mohou být ceny vyšší bez ohledu na stanovenou hranici pro běžný Natural 95 nebo standardní naftu.
Resort financí zároveň provozovatele čerpacích stanic vyzývá, aby maximální přípustné ceny brali jako krajní hranici, nikoli jako automatickou cenovku. V praxi to znamená, že pumpy mohou prodávat levněji a část z nich to podle cenových dat skutečně dělá.
Ne všechny pumpy jedou na hraně stropu
Rozdíl mezi průměrnými cenami a státem stanoveným maximem ukazuje, že cenový strop dopadá hlavně na dražší čerpací stanice. Analytik Purple Trading Petr Lajsek upozorňuje, že se to týká zejména míst s tradičně vyšší marží, typicky pump u dálnic nebo ve velkých městech. Jinde se stále tankuje i zhruba o korunu levněji, než kolik dovoluje stát.
Nejlevnější benzin se ve středu prodával v Karlovarském kraji, kde litr Naturalu 95 vyšel v průměru na 44,53 koruny. Nejnižší průměrnou cenu nafty měl Pardubický kraj, a to 47,37 koruny za litr. Na opačném konci žebříčku byla Praha, kde benzin stál v průměru 45,04 koruny a nafta 48,08 koruny za litr.
Pro řidiče z toho plyne jednoduchá věc: cenový strop neznamená jednotnou cenu v celé zemi. Vyplatí se dál porovnávat okolní stanice, zvlášť mimo dálnice a nejdražší městské lokality. U plné nádrže může rozdíl několika desítek haléřů na litru znamenat citelnou úsporu.
Nafta je pod větším tlakem než benzin
Za rozdílným vývojem stojí hlavně situace na trhu s ropou a hotovými palivy. Ropa Brent se ve čtvrtek dopoledne dostala až ke 112 dolarům za barel, americká WTI se pohybovala kolem 100 dolarů. Trh reaguje na napětí na Blízkém východě, omezení části dodávek saúdské ropy evropským rafineriím i obavy z dalších výpadků.
U nafty se navíc projevují omezené zásoby a dražší velkoobchodní trh. Lajsek upozorňuje, že cena nafty ve velkoobchodu znovu vystoupila nad 1450 dolarů za tunu, tedy poblíž letošních maxim. Průměrná cena dieselu by se tak podle něj mohla dostat výrazněji nad 48 korun za litr a zastropovaná cena může znovu mířit k hranici 49 korun.
Podobně opatrný je i analytik XTB Jiří Tyleček. U nafty čeká v příštím týdnu spíše pohyb poblíž 47,50 až 48 korun za litr, zatímco benzin by mohl ještě mírně zlevnit. Dalšímu výraznějšímu poklesu cen ale podle něj brání drahá ropa a napjatý trh s dieselem.
Daňová úleva má skončit na konci října
Součástí vládních opatření je snížená spotřební daň na naftu. Ta nyní činí 8,011 koruny za litr místo původních 9,95 koruny. U benzinu vláda spotřební daň neměnila. Podle Tylečka by bez prodloužení této úlevy mohlo po jejím skončení hrozit zdražení nafty až o 2,35 koruny za litr.
Regulace cen paliv už v Česku platila od poloviny dubna do poloviny července, rovněž kvůli růstu cen v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Nynější opatření má podobný důvod. Skupina senátorů však podala návrh na zrušení zákona, který umožňuje ceny pohonných hmot regulovat vládním nařízením.
Pohonné hmoty zůstávají výrazně dražší než před rokem. Natural 95 tehdy stál o 10,59 koruny za litr méně, nafta byla levnější dokonce o 14,77 koruny. Současné ceny se tak i přes stropy a daňovou úlevu drží vysoko. U dieselu navíc trh znovu testuje úrovně, které se blíží rekordům z roku 2022.