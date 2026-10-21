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Sulayem si trvá na svém: V Kataru a Abu Zabí je bezpečno

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Střední východ nebo Monza? Velmi ožehavá otázka, která od začátku této sezóny vrtá hlavou celému paddocku a pravděpodobně i všem fanouškům, bude brzy zodpovězena.
Prezident FIA Mohammen Ben Sulayem

Prezident FIA Mohammen Ben Sulayem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 19:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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