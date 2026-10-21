Sulayem si trvá na svém: V Kataru a Abu Zabí je bezpečno

FIA a Ředitelství závodů budou muset v brzké době rozhodnout o tom, zda se poslední dva podniky sezóny budou konat v Kataru a v Abu Zabí, nebo zda budou nahrazeny závody v Monze. Rizika bohužel existují (v minulém týdnu došlo k raketovému útoku na budovy centrály společnosti Aramco ve městě Dhahran, kde Aston Martin představoval vůz pro rok 2026, pouhých 164 km od okruhu), leč prezident FIA Mohammed Ben Sulayem se zdá být i přes výše uvedené dění a konflikty v oblasti poněkud nerozhodným. V průběhu sezóny již došlo k úpravám v kalendáři, u jiných závodních podniků dokonce padla rozhodnutí se k regionu vůbec nepřibližovat (například Rally Dakar, která se údajně pojede v Maroku), ovšem, vedení formule 1 se zatím stále tváří, že chce konec sezóny dojet dle původního rozvrhu.
Sulayem trvá na tom, že nemá žádné obavy ohledně bezpečnosti a oba závody by se měly uskutečnit tam, kde byly naplánovány. „Podívejte se, já jsem tady, hovořím s vámi a v té oblasti jsou mé děti. Myslíte si, že bych je tam nechal jen tak?“ konstatoval prezident FIA. „Musíme být rozumní a ptát se, zda opravdu nastane nějaký problém. To, co vidíte v médiích, je odlišné od toho, jak to vnímáme my. Shlédneme nebo si přečteme zprávy a říkáme si: kde to je? Nic se neděje, proč bych tam jinak nechával svou rodinu?“
Na dotaz, zda se neobává, že by mohlo dojít k nějakému incidentu, Sulayem pravil, že není vědma, a zopakoval, že dnes se v daném místě nic neděje a závody se uskuteční. „Nemyslím, že by pro mne zástupci FIA byli tak důležití jako moje rodina, ale pokud tam pojedu já, znamená to, že se cítím bezpečně.“
O něco opatrnější byl Sulayem v odpovědích na otázky týkající se Rally Dakar, kde se omezil na konstatování, že změny byly učiněny s ohledem na bezpečnost jezdců, zaměstnanců a funkcionářů FIA. V případě, že by došlo k nějaké události, která by zapříčinila přesun Velkých cen do Itálie, bylo by to za třicet let poprvé, co by se závěrečný podnik sezóny konal v Evropě. Podle Sulayemových slov je FIA na podobnou možnost připravena, má v záloze i náhradníky pro případ, že by někteří z funkcionářů a pořadatelů nemohli z výše zmíněných příčin odcestovat do Monzy a účastnit se závodů.
Poznámka autorky: Doufejme tedy, že FIA rozhodne rozumně, neboť v současné chvíli se zdá, že vedení jen přešlapuje na místě a čeká, až celou věc někdo vyřeší za ně, případně až se něco stane, nebo až do všeho razantně hodí pomyslné vidle nějaký z týmů či jezdců zvučnějšího jména.