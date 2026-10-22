Český boxer slaví bronz z ME v pouhých šestnácti letech. K boxu ho přivedl Rocky, teď sní o mnohem víc

Osmiletý kluk sedí u televize, po schodech ve Filadelfii běží Sylvester Stallone, a za pár dní stojí poprvé v boxerně. Takhle podle vlastních slov začal příběh Pavla Dušánka, šestnáctiletého boxera ročníku 2010 z oddílu Vintage Team Boxing. V říjnu 2026 si z mistrovství Evropy do sedmnácti let v černohorské Budvě přivezl bronzovou medaili ve váze do 66 kg. S MMA ho zatím nespojuje nic, sám ale mluví o tom, že ho jednou láká profesionální ring. Redakce MMAmag proto otevřela oficiální dokumenty České boxerské asociace, porovnala je s články TN.cz a oddělila výsledkovou listinu od týmové vizitky.
Nejdřív byl film, pak osmiletý kluk v tělocvičně
V profilu, který na svém webu zveřejnil jeho tým, redakce MMAmag dohledala rok narození 2010 i informaci, že s boxem začal v osmi letech a inspirací mu byl Rocky Balboa. Sám to zopakoval v rozhovoru, který 21. října 2026 zveřejnil TN.cz po jeho hostování v podcastu V ringu. „Začal jsem boxovat díky Rockymu,“ řekl tam Dušánek, který do studia dorazil s trenérem Štěpánem Horváthem. Ten je na týmovém webu uveden jako hlavní kouč. Pro ty, kdo amatérský box nesledují, jedna poznámka: U17 je mládežnická kategorie do sedmnácti let, ne seniorský šampionát.
Jak jeho turnaj v Budvě skutečně vypadal, ukazují tři zápasy a tři bodové verdikty rozhodčích.
Co se v Budvě odehrálo zápas po zápase
Ve zprávě, kterou Česká boxerská asociace zveřejnila 13. října 2026, redakce MMAmag dohledala celou jeho cestu turnajem. Dušánek porazil Angličana Bakera Jonese 5:0, stejným poměrem zdolal Albánce Albana Pajtoniho a v semifinále podlehl Arménu Romiku Harutyunyanovi 0:5. O třetí místo se přitom nebojuje: pravidla World Boxing z listopadu 2024 přiznávají bronz oběma poraženým semifinalistům. Termín šampionátu se ve zdrojích liší, asociace uvádí 3. až 11. října 2026, kalendář European Boxing u téhož turnaje 1. až 12. října.
Tady se zdroje rozcházejí podruhé. TN.cz 14. října 2026 napsal, že Dušánek vyhrál tři zápasy v řadě. Zpráva svazu popisuje dvě vítězství a porážku v semifinále.
|Pořadí zápasu
|Soupeř
|Verdikt
|1.
|Baker Jones (Anglie)
|Výhra 5:0
|2.
|Alban Pajtoni (Albánie)
|Výhra 5:0
|3.
|Romik Harutyunyan (Arménie)
|Prohra 0:5
Jak těžko se v Budvě sahalo na medaili
ANALÝZA Co vlastně takový bronz váží? Z finální statistiky turnaje, kterou 12. října 2026 zveřejnil specializovaný výsledkový web 024Boxing, redakce MMAmag vyčetla, že Česko skončilo s nulou zlatých, nulou stříbrných a dvěma bronzy na 20. místě medailového pořadí. Druhou medaili přivezla Aneta Nováková z kategorie do 48 kg.
Ze 104 medailových umístění, která statistika uvádí, připadla na Česko dvě. V procentech je to zhruba 1,9 %. Dušánkův bronz tedy není jednou z mnoha českých medailí, je rovnou polovinou celého zisku.
Platí ale i druhá půlka. Třetí místo v kategorii do sedmnácti let je reálný mezinárodní průnik, ne měřítko seniorské úrovně, a srovnávat ho s profesionálním ringem je zatím předčasné.
Zbývá jedna věc, kterou je potřeba oddělit od výsledkové listiny: co je doložená minulost a co je teprve plán do budoucna.
Co chce dokázat kluk, který doma nenašel přemožitele
Doložená minulost vypadá takhle. V oficiálních pavoucích a výsledkových listinách České boxerské asociace stojí jeho jméno u zlata čtyřikrát po sobě: 2023 na mistrovství republiky školní mládeže v Kroměříži ve váze 48 až 50 kg, 2024 v Mikulově ve váze 54 kg, 2025 na mistrovství republiky U17 v Kroměříži ve váze 63 kg a 2026 na mistrovství republiky U17 v Pardubicích ve váze 66 kg. Jde o domácí mládežnické kategorie, ne o seniorské tituly. Jeho tým k tomu uvádí, že od roku 2023 nenašel v Česku přemožitele; to je tvrzení oddílu, ne údaj z výsledkové listiny.
Plán do budoucna stojí zatím na slovech. „Mým cílem je ale jednou ten profi,“ řekl Dušánek v rozhovoru zveřejněném 21. října 2026. O týden dřív, 14. října, TN.cz napsal, že konečným snem a cílem má být mistrovství světa juniorů v roce 2028. Ani jeden z těch kroků není ohlášený ani podepsaný.
Od Rockyho na obrazovce k rukavicím v Budvě vede čára, kterou unesou dokumenty. Všechno za ní je zatím přání šestnáctiletého kluka.
Zdroje
- Česká boxerská asociace, „Dvě bronzové medaile pro české reprezentanty z mistrovství Evropy U17 v Budvě“, 13. 10. 2026
- ČBA / Swiss Timing, „MCR U17 Pardubice 2026 – sloučené pavouky“, stav 26. 4. 2026, s. 14
- ČBA / Swiss Timing, „MCR U17 Pardubice 2026 – ostatní výsledky a statistiky“, Entry List by Team, s. 8
- ČBA / Swiss Timing, výsledkové listiny MČR školní mládeže 2023 (Kroměříž), 2024 (Mikulov) a MČR U17 2025 (Kroměříž)
- 024Boxing, „European U17 Boxing Championships – Budva, Montenegro – Final Statistics“, 12. 10. 2026
- Boxing VINTAGE Team, profil Pavla Dušánka a trenérská sekce, otevřeno 22. 10. 2026
- TN.cz, „Boxovat jsem začal kvůli Rockymu. Bronz z ME je obří úspěch, hlásí Dušánek“, 21. 10. 2026
- TN.cz, „Český box má nový klenot. Pavel Dušánek vybojoval bronz na ME do 17 let“, 14. 10. 2026
- European Boxing, kalendář soutěží 2026
- World Boxing, Competition Rules, listopad 2024
Metodika
Redakce MMAmag otevřela zprávu České boxerské asociace z 13. 10. 2026, čtyři výsledkové dokumenty ČBA z mistrovství republiky 2023 až 2026 ve formátu PDF, profil oddílu Vintage Team Boxing a dva články TN.cz ze 14. a 21. 10. 2026; pracovala s publikovanými materiály, ne s živým přenosem ani s účastí na místě. Podíl českých medailí vychází ze dvou hodnot ve finální statistice 024Boxing z 12. 10. 2026: 104 medailových umístění celkem a dvě česká, tedy 2 / 104 × 100 = 1,9 %; omezení spočívá v tom, že se nepodařilo ověřit 024Boxing jako oficiálního pořadatele nebo oficiální výsledkový servis turnaje, proto je výpočet platný jen pro čísla z tohoto webu. Zdroje si odporují ve dvou bodech: TN.cz 14. 10. 2026 uvádí tři výhry v řadě, zpráva ČBA dvě vítězství a semifinálovou porážku, a termín turnaje je podle ČBA 3. až 11. října 2026, podle kalendáře European Boxing 1. až 12. října 2026. Nepodařilo se dohledat oficiální pavouk mistrovství Evropy U17 Budva 2026, proto tabulka uvádí pořadí zápasů, nikoli názvy kol, a nelze potvrdit ani případný volný los; údaj o startu v osmi letech, inspiraci Rockym na týmovém webu a domácí neporazitelnosti od roku 2023 pochází z webu jeho vlastního oddílu. Text pracuje výhradně s veřejně publikovanými sportovními údaji nezletilého sportovce, nezahrnuje jeho osobní život ani žádnou vazbu na MMA, protože takovou vazbu se v dohledaných zdrojích nepodařilo doložit.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek