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Případ muže souzeného za smrt páru z Kopřivnice vrchní soud odročil

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Dennívýzva
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Případ devětačtyřicetiletého Petra Vašendy souzeného za smrt manželů z Kopřivnice kvůli prodeji náplasti s fentanylem dnes Vrchní soud v Olomouci nerozhodl. Předseda senátu Libor Losa uvedl, že senát potřebuje více času na rozhodnutí a jednání odročil na 7. října.
Případ muže souzeného za smrt páru z Kopřivnice vrchní soud odročil

Případ muže souzeného za smrt páru z Kopřivnice vrchní soud odročil

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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